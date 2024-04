CAR STIGAO U PORODILIŠTE BEZ KOLEVKE! Filip došao po Aleksandru i Leonu, svi pričaju o njegovom stajlingu!

Aleksandra Nikolić porodila se pre nekoliko dana i na svet donela zdravu devojčicu kojoj su ona i Filip Car dali ime Leona.

Ponosni tata je u Crikvenici pravio gala slavlje a tom prilikom se i oglasio na društvenim mrežama. Danas je u ranim jutarnjim časovima stigao u Beograd kako bi izveo Aleksandru i bebu.

Filip je došao u pratnji svog kuma i to bez nosiljke. Svi prisutni su komentarisali njegov stajling i ležernost.

Crna kožna jakna, naočare i farmerke bile su stil u kome se pojavio ispred bolnice, a ljudi nisu skidali pogled sa njega.

Podsetimo, Aleksandra ne krije sreću zbog dolaska mezimice na svet, a nedavno je otkrila i kako je Filip reagovao na lepe vesti.

- Naravno, sve je u redu. Zaljubio se u bebu, kao i ja. Tek sam sad osetila tu pravu ljubav i emociju. Kad god je vidim, ja zaplačem. To su suze radosnice. Preplave me neke me emocije i neobjašnjivo je - iskreno je odgovorila Nikolićeva u emisiji "Premijera-Vikend Specijal".

