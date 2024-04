DRASTIČNA PROMENA BILJANE OBRADOVIĆ! Godinama je bila zanosna PLAVUŠA, a sad se prefarbala i evo kako izgleda (FOTO)

Poznata voditeljka Biljana Obradović, potparolka Partizana, koja je godinama bila na "Pinku", prepoznatljiva je po plavoj boji kose, kojoj je bila verna od početka profesionalne karijere.

Ona se sad odlučila na promenu, pa se prefarbala i svima pokazala novu frizuru. Biljana više nije plavuša, a bakarna boja kose pristaje joj odlično. Na Instagram je okačila svoje novo izdanje, koje se mnogima dopalo.

Biljana se, inače, pre nekoliko godina suočila sa ozbiljnim zdravstvenim problemom. U pitanju je tumor pankreasa, sa kojim se, zahvaljujući ranom otkrivanju bolesti i intervenciji lekara, uspešno izborila.

- Kad se kaže tumor pankreasa obično se misli na "ono najgore". "Ja sam zaista imala sreću da u pravom trenutku otkrijem tumor - rekla je Biljana jednom prilikom.

Bolest nije bila maligna, ali tumor je bio veličine fudbalske lopte i do poslednjeg trenutka nije bilo poznato da li je u pitanju benigni ili maligni tumor.

- Tumor, koji je bio veličine 600 grama, 11 centimetara, to je kao jedna fudbalska lopta, a mi do poslednjeg trenutka nismo zaista znali da li je tumor maligni ili benigni, međutim kada je urađena anamneza onda su videli da je došlo polako do "raslojavanja", što ja kažem - zaista me je Bog pogledao da ja to uklonim u pravo vreme, jer da smo sačekali nekih 5 - 6 meseci, ne bih znala u kom pravcu bi to moglo da se razvije - slikovito je dočarala situaciju voditeljka u emisiji "RTS Ordinacija".

