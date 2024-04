"NE PRIČAM SA 90 ODSTO FAMILIJE" Voditeljka otkrila detalje sukoba: To su SRPSKA POSLA, nasledstvo, imovina... Ostalo mi u AMANET!

Milica Kon, voditeljka i supruga Marka Kona, u svojoj velikoj ispovesti za domaće medije otkrila je da ne priča sa jednim delom familije zbog nasledstva koje nije dobila njena majka.

Kako je rekla, njoj imovina ne treba, ali su njenu majku povredile neke stvari, zbog čega ne želi da bude u kontaktu sa rođenom tetkom.

- Nije da ne pričam sa celom familijom, ali nisam u kontaktu sa 90 posto njih. To su srpska posla. Nasledstvo, imovina, to mi je ostalo u amanet od mame pokojne. Tako da eto zato. Ona se posvađala sa tim delom familije i ja prosto ne mogu da nastavim kontakt, ako su oni nju povredili.

- Imovina se vodi na njenu rođenu sestru. Ja nemam nikakav deo. Nije ni da mi treba, ali to je moju majku pogodilo i tu smo završili priču - rekla je u svojoj ispovesti za "Hype" Milica Kon.

Milica i Marko Kon imaju dvoje dece

Milica Kon sa Markom Konom ima dvoje dece, Klaru i Ernesta. Ona je ispričala i kako je njen sin dobio ime, a da je ćerka pretrpela vršnjačko nasilje u školi.

- Klara je jedna pra prabaka iz Markove porodice, tako da je bila jedna Klara Kon u njihovoj porodici, a Ernest je... Iako nije moja porodica ja na njih gledam kao da jesu. Ernest je dobio ime po Markovom pradedi koji je bio vrlo cenjen i poštovan i spasio je celu porodicu Holokausta. Prodao je fabriku četki, prvog Forda i veliki deo porodice je spasio. Naš sin, ja verujem da mu je to ime i dalo snagu i da ga je spasilo. On na rođenju nije bio živ i to niko ne zna, osim nas. Ja verujem da mu je to ime spasilo život. Da je taj čovek koji je tako snažan koji je umro u 90 i nekoj godini i uspeo da održi porodicu na okupu, da je to ime dalo jačinu i našoj bebi - ispričala je Milica i dodala:

- Ernest je rođen sa desetkom, a onda je prestao da diše, poplaveo je totalno. Bio je sedam dana na respiratoru i na svim tim aparatima. To je za mene bilo strašno. Bila sam vezana za krevet, rekli su mi da nešto nije u redu sa bebom i videćemo i zatvorili vrata. To je za mene ostalo kao jedna velika trauma. On je savršen i dobro je, nema neke zdravstvene posledice - istakla je voditeljka kroz suze.