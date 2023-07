"MOJ SIN NA ROĐENJU NIJE BIO ŽIV" Milica Kon kroz suze otkrila SRCEPARAJUĆE detalje: Veruje da mu je OVO spasilo ŽIVOT

Voditeljka i supruga kompozitora i tekstopisca Marka Kona, Milica Kon sa 15 godina starijim muže ima dvoje dece, Klaru i Ernesta.

Milica je prvi put otkrila potresne detalje iz prošlosti svoje porodice.

Naime, u jednoj emisiji Milica je ispričala kako su njena deca dobila imena, a naročito je bila emotivna priča o imenu njenog sina Ernesta, koji je po rođenju prestao da diše. Mališan je ime dobio po veoma hrabrom pradedi, a voditeljka smatra da mu je to pomoglo u borbi za život.

- Klara je jedna pra prabaka iz Markove porodice, tako da je bila jedna Klara Kon u njihovoj porodici, a Ernest je... Iako nije moja porodica ja na njih gledam kao da jesu. Ernest je dobio ime po Markovom pradedi koji je bio vrlo cenjen i poštovan i spasio je celu porodicu Holokausta. Prodao je fabriku četki, prvog Forda i veliki deo porodice je spasio. Naš sin, ja verujem da mu je to ime i dalo snagu i da ga je spasilo. On na rođenju nije bio živ i to niko ne zna, osim nas kao porodice. Ja verujem da mu je to ime spasilo život. Da je taj čovek koji je tako snažan koji je umro u 90 i nekoj godini i uspeo da održi porodicu na okupu, da je to ime dalo jačinu i našoj bebi - počela je priču Milica Kon, pa dodala:

- Ernest je rođen sa desetkom, a onda je prestao da diše, poplaveo je totalno. Bio je sedam dana na respiratoru i na svim tim aparatima. To je za mene bilo strašno. Bila sam vezana za krevet rekli su mi da nešto nije u redu sa bebom i videćemo i zatvorili vrata. To je za mene ostalo kao jedna velika trauma. On je savršen i dobro je nema neke zdravstvene posledice.

-Postoji još jedna priča, Markova majka je jako volela deda Ernesta i on je umro kada je ona bila trudna. Markova majka je poželela da sinu da to ime i njegov tata je rekao previše je rano tvoj tata je živ, možda će se uvrediti, videćeš jednog dana Marko će to ime dati svom sinu. Oni to nikada nikome nisu rekli. Kada sam im ja rekla da bih želela da se dečak zove Ernest, oni su počeli da plaču i ispričali nam šta se desilo te 1972. godine - rekla je Milica Kon kroz suze za "Hype".

