SAŠKA VESELINOV PODRŽALA MILICU PAVLOVIĆ, PA OSULA PALJBU PO OVOM PEVAČU: "Pao si na testu ljudskosti!" Evo šta ju je POGODILO

Saradnja Milice Pavlović i Albina se posle hita „Šećeru” završila, a pevač je u jednoj od svojih izjava prokomentarisao da nije isplativo sa pevačicom sarađivati.

Ovaj njegov gest je oštro osudila snaja Novaka Đokovića, Saška Đoković, koja je pružila punu podršku Pavlovićevoj.

- Zamisli situaciju u kojoj ti neko pruži medijski prostor, kupi od tebe pesmu i otpeva sa tobom duet po kom ti postaneš globalno viralan i na kontu te saradnje živiš život kakav si sanjao... Sve ono što si godinama gradio je sada neko prepoznao i pružio ti priliku da se pokažeš. Normalan čovek bi bio zahvalan, zar ne? - napisala je Saška na Instagramu, pa dodala:

- A ti uradiš baš sve suprotno i padneš na testu ljudskosti. Žao mi je, ja sam za ovog momka radila muzički spot i bila deo njegovog projekta pre nekoliko godina, ne poznajem ga kao takvog. Jako je bitno ostati svoj, kakva god te slava ponela - prokomentarisala je Saška i obratila se Pavlovićevoj:

- Volimo te Milice, prava si lavica - napisala je Saška u okviru svog Instagram storija.

Podsetimo, nakon što je Milica izdala albumu „Posesivna”, tu se ugasila i njena saradnja sa Albinom, koji je nedavno prokomentarisao isti.

- Finansijski nam je bilo neisplativo. Imamo mnogo bolje i normalnije saradnje sa drugim nekim ljudima - rekao je Albino.

S druge strane, Milica je nedavno izdala novi album, koja je otkrila da joj nekadašnji saradnik nije čestitao na novom projektu.

- Nije mi čestitao, a mogao bi! Svi znamo koliko je teško napraviti album. Treba opravdati očekivanja publike. Obradovalo bi me da mi čestita! Ja, evo, njemu čestitam na svemu što radi, sve je to meni simpatično. Drago mi je da sam prepoznala njegov talenat, tu pesmu sam mogla da kupim i otpevam sama. Htela sam da skrenem pažnju javnosti na njega, on je pretalentovan. Retko ko je poznavao tad njegov rad, htela sam da mu pomognem. Ja se nadam da sam mu pomogla. Danas sigurno mnogi ne bi snimali duete sa njim da nisu čuli pesmu "Šećeru" - istakla je Milica nedavno za medije.

