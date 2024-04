"SAMA SAM KRIVA ŠTO SE JOŠ NISAM UDALA!" Mirka Vasiljević 15 godina odlaže venčanje, a evo šta bi Vujadin odmah uradio!

Mirka Vasiljević je ispričala da je ona ta koja stopira venčanje, iako Vujadin želi što pre da stanu na ludi kamen.

- Sama sam kriva što se još nisam udala, kaže Mirka Vasiljević (33)! Popularna glumica, koja sa fudbalerom Vujadinom Savićem (33) ima četvoro dece, za Informer objašnjava zašto ni posle 15 godina nije rekla sudbonosno "da".

- Naravno da želim venčanje i desiće se, ali moram da kažem da sam ja kriva što još nije došlo do toga! Vujadinu je važno da se to obavi, što se njega tiče, svadba može da bude već sutra! On bi posle nekoliko poziva organizovao sve, dok ja, kao svaka žena, ulazim u detalje, pa razmišljam i o boji salveta. Mada, kako sam starija, shvatam da je jedino bitno da nam svi dragi ljudi i naša deca budu tu, da se lepo provedemo i da napravimo uspomene, koje će da nam greju srce i dušu kad ostarimo. Oboje smo iz tradicionalnih porodica, tako da će svadbe biti, samo da se poklope sve kockice - javno obećava Mirka.

Glumica priznaje da su joj svih ovih godina neke druge stvari bile prioritet:

- Pošto je on i dalje u fudbalu, često je zauzet, ima samo dve pauze, u maju i decembru. Kad napokon dođe to slobodno vreme, više volim da otputujemo negde zajedno i da se posvetimo samo nama. Željni smo mira, da ne jurimo nigde, da ne gledamo na sat... I tako svaki put kažemo: "Još ovaj odmor", a onda još sledeći... Sve ostalo vreme čekam njegov karantin, pa utakmicu, pa brinem da li će pobediti... Takav život je neizvestan i turbulentan, stalno sam na nekom "čekanju"...

Vasiljevićeva otkriva i u kakvim je odnosima sa svekrvom Marinom i svekrom Duletom Savićem, legendom srpskog fudbala.

- Ja sam uz njih odrasla, u njihovoj porodici sam od svoje 19. godine, zaista se dobro poznajemo. Ukoliko dođe do situacije da mi nešto ne odgovara, ja im otvoreno kažem. Dule i ja smo sličniji, tako da odlično funkcionišemo, dok sa Marinom ima situacija kada se jedno misli, drugo se desi, treće se razume. Zato s njom više razgovaram, ali moram oboje da ih pohvalim da su mi velika pomoć oko dece - kaže Mirka i otkriva kako se snalazi sa četvoro dece:

- Nije jednostavno biti majka, morate da imate oči i na leđima. Detetu treba biti i prijatelj, ne samo roditelj. Danas je to veliki izazov, a ja se trudim da budem pre svega najbolja verzija sebe.

