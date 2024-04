JELA JE KILOGRAM BANANA, 300 G ČOKOLADE, A SVAKOG DANA SVE MRŠAVIJA: Pevačica se od 15. godine bori sa neizlečivom bolešću...

Pevačica Romana Panić svojevremeno je otkrila da je bila tinejdžerka kada je saznala da boluje od dijabetesa. Posumnjala je da nešto nije u redu sa njenim zdravljem kada je jela velike količine hrane, a gubila kilograme.

- Sa 15 godina sam saznala da imam dijabetes tip 1. Sasvim slučajno, u pubertetu kreneš da jedeš mnogo slatkiša, hrane, međutim to je bilo nenormalno, ja sam jela tolike količine hrane poslednja 2 meseca pre nego što ću da otkrijem za tu komplikaciju, a stalno sam mršavila - ispričala je Romana jednom prilikom.

foto: Nemanja Nikolić

- Bila sam u stanju da pojedem kilogram banana, 300 gr čokolade, a svakog dana imam sve manje kilograma, i onda je majka primetila da nešto nije u redu i baš je striktno tražila da mi se kroz vađenje krvi pogleda šećer.

- Kada su stigli rezultati bilo je katastrofalno, ja sam odmah morala da idem u bolnicu. Tri sedmice ispitivanja, ništa nismo utvrdili, zbog čega je došlo do toga, tako da u principu verovatno zbog virusne infekcije. To je za mene tad bila strašna vest, šokantno. Sada je sve to mnogo lakše, ja sam još tada znala i čula da je dijabetes bolest 21. veka, da ljudi obolevaju zbog stresnog načina života, stila života, brze hrane.

foto: Printscreen/Instagram

Plakala sam i rekla da svi izađu iz sobe

- Plakala sam i rekla da svi izađu iz sobe, ja sad moram sama da razmislim i donesem odluku kako ću ja da se izborim sa tim. Razmišljala sam da li je ovo kraj mog života ili ću ja ovo da pobedim. I posle sat vremena plakanja sam rekla: 'Ajde, sad možete da uđete u sobu, od danas ako čujem od nekog da mi kaže da sam ja možda bolesna imaćemo ozbiljne probleme jer meni nije ništa i ja ovo prihvatam sa jednom velikom odgovornošću - ispričala je Romana u potresnoj ispovesti:

- Izdržaću sve, neću da jedem slatkiše, ništa nije problem, ali ja nisam bolesna i to me neće zaustaviti u životu da ostvarim bilo šta što sam naumila, i tako je i bilo.

Romana se pridržava posebnog režima ishrane, otkako je saznala za dijagnozu.

- Režimska ishrana već 25 godina, ne jedem slatkiše, ne pijem gazirane sokove, ali ima nekih stvari gde nisam toliko disciplinovana, popije se neka čaša vina, ne možeš uvek da jedeš na grame, pojedem naravno i pljeskavicu, svinjetinu, jagnjetinu. Meni je to bila škola, ja sve znam o ishrani, koliko svaka namirnica ima kalorija - rekla je Romana.

- Retko kad poželim da pojedem nešto slatko, ali kad osetim da mi padne šećer, uzmem čokoladu, eurokrem ili nešto slično. Mislim da je u svemu, pa i u bolesti, najbitnija doslednost, ali i ozbiljnost u prihvatanju. Ni dijabetes, ni povišeni holesterol, ni hipertenzija nisu “mačji kašalj” i ne možete ih olako shvatati. Možda su čak povišeni holesterol ili pritisak mnogo ozbiljniji od šećera, i komplikovaniji - pričala je pevačica.

kurir.rs/grandonline/preneo I.L.

Bonus video:

02:48 NEMA VIŠE GOSPODARA NI ROBA! Svi smo jedno u DUHU deli nas samo telo! Predstavljanje romana ,, Kćeri svetog Vasilija