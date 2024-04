SAD SE GRIZE OD MUKE! Ljuba Perućica odbio pesmu koja je postala HIT, kupila ju je Prija i odmah poklonila NJEMU!

Pevač Ljuba Perućica nije ni prvi ni poslednji muzičar koji je odbio pesmu, jer istu nije osećao u tom trenutku, a ona je kasnije postala veliki hit. Bivša zvezda "Granda" i danas žali za numerom koju je propustio, a u pitanju je jedan od najvećih hitova Aca Pejovića pod nazivom "Ne pitaj".

Tokom decenijske karijere, dešavalo mu se to nekoliko puta, ali ipak za ovom pesmom oseća veliku žal.

- Desilo mi se zapravo da sam odbio pesmu koja je postala veliki hit, a to je "Ne pitaj". Bila je ponuđena meni, ali je ja nisam čuo. Takođe mi se desilo da sam snimio sa duet sa koleginicom Kristinom iz Makedonije i kada sam preslušao činilo mi se da se neću snaći, a ispalo je strava - rekao je Ljuba.

Ipak, pevač tvrdi da se moraju osetiti stihovi numere jer se samo tako može preneti emocija i na druge ljude.

- Kada pročitam tekst treba da shvatim da ja treba da ga iznesem i otpevam i da ljudi to prihvate, ali ne može sve da legne svakome. Kao što ne može svako da nosi neki stil oblačenja, isto je. Nekada mi se pesma svidi na prvo slušanje, ali tek kad je ja otpevam shvatim da to nisam ja. Jednostavno sve mora da se proba, pa tako i pesma. Na prvo slušanje ne možeš ništa da znaš. To ti je kao kad vidiš lepu patiku na oko, a probaš i ne sviđa ti se kako ti stoji - objasnio je pevač za Grand.

Međutim, još jedna zanimljivost je to da je Aco Pejović numeru "Ne pitaj" dobio od svojih kumova Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića na poklon.

- Poklon je od moje kume i mog kuma, Aleksandre i Filipa. Oni su preslušavali neke pesme kod Saše Nikolića, za nju, i ona je čula ovu pesmu i rekla "E, gotovo, kupljeno, ovo je za mog kuma" - rekao je svojevremeno Aca.

Podsetimo, Ljuba i njegova supruga Katarina Kolozeus već nekoliko godina žive svoju bračnu bajku, a nedavno su i postali roditelji. Katarina se porodila i na svet donela dečaka kojem su mama i tata dali veoma lepo ime - Aleksej od kog se ne odvajaju i često prave zajedničke trenutke.

Međutim, pre Katarine, a nakon takmičenja "Zvezde Granda", Ljuba je bio u emotivnoj vezi sa Aleksandrom Prijović.

- Bilo je dosta Grandovih parova tada, mi smo bili dve godine zajedno. Bilo je to ljudima interesantno, dok je trajalo - trajalo je, kad više nije prekinuli smo i to je to. Bilo je veza i pre i posle nje - rekao je Perućica.

Ljuba je prokomentarisao odnos sa Aleksandrom Prijović, te se osvrnuo na njene poslovne ambicije, pa istakao da je mogao da nasluti ovakav njen uspeh.

- Mi smo o tome pričali dok smo bili zajedno, ona je još tada znala da će to da se desi, ne samo ona, pored nje sam i ja znao i imao jak osećaj da će tako da bude. Prvo, ona peva nestvarno dobro, to je talenat sa kojim se rodiš. Ona je tako pevala i sa 7 godina, i sa 13 godina. Na drugom mestu su pesme koje izabereš i kako ih doneseš. A možda je ispred toga sreća, sreća bitan faktor u svemu tome. Kad se kockice poklope, to ide - istakao je Ljuba u emisiji "Ispovest".

