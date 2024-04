NAJBOGATIJA SRPKINJA POSLE 4 GODINE IZAŠLA IZ ILEGALE! U šoping išla sa 30.000 €, a evo šta je radila u tržnom centru u BG

Najbogatija Srpkinja Vukica Vučurović, za koju komentarišu da je srpska Šeron Stoun, ne pojavljuje se u javnosti već duže vreme. Vukica se poslednjih godina povukla iz javnog sveta, a na društvenoj mreži Fejsbuk je poslednju fotografiju objavila 2020. godine.

Vukica je bila u jednom tržnom centru u Beogradu, ispijala kaficu, a društvo joj je pravio muškarac, a ovo je ujedno prvi put da je ona uhvaćena nakon četiri godine ilegale.

Ona je na sebi imala crnu bluzu, sako narandžaste boje, a Vukica je ostala "verna" plavoj boji kosi. Vukica je, takođe, ostala dosledna i frizuri, a svi kažu da se uopšte nije promenila i da joj godine ne mogu ništa.

Inače, Vukica Vučurević je od oca nasledila fudbalski klub "Banat" iz Zrenjanina i fabriku satova "Nivada" iz Švajcarske.

Ona tvrdi da je od majke nasledila lepotu, a od oca - novac. Kada je reč o muškarcima, uvek je govorila da "vrede onoliko koliko novca imaju".

Luksuzna putovanja joj nisu strana, te je često putovala na najudaljenije destinacija na kojima provodila i po nekoliko nedelja. Ekskluzivan nakit, skupocena garderoba, skupa hrana, sve to odlikuje Vukičin život.

Bez 30.000 evra ne idem u šoping

- Ja bez 30.000 evra ne idem u šoping. Kod mene samo bunda toliko košta. Mene niko nije vaspitavao tako, meni je otac govorio "gledaj, gledaj, ali nećeš kupiti". Međutim, on je meni na kraju davao mnogo novca. Već sa 15 godina sam počela da kupujem brendirane stvari. Nikada me otac u tome nije ograničavao. Uglavnom kupujem u Milanu i Ženevi, nekada skoknem i do Pariza - rekla je jednom prilikom, dok je iz ormara pokazivala skupocenu bundu od činčile.