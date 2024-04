"KOLEGE SU ME SABOTIRALE, ŠIRILE SU SE PRIČE DA PIJEM" Nadežda Biljić o pevačima: Moju pesmu niko nije podržao, trn sam im u oku

Pevačica Nadežda Biljić rešila je da se ozbiljno posveti karijeri. Nedavno je dotakla srca svih majki pesmom "Živi svoj život, sine", koja je postala nezaobilazna na repertoaru u kafanama. Sada uveliko sprema novu pesmu, a, kako kaže, mnogo toga je promenila u svojoj estradnoj borbi i ne namerava da dozvoli bilo kome da je zaustavi.

foto: Dejan Milićević

Pesmom o sinu sve si dotakla, da li ti je bilo teško da je otpevaš s obzirom na borbu kroz koju si prolazila?

- Naravno da mi je bilo teško, jer znam kroz kakve smo muke prosli Toma i ja. Na svu sreću, težak period je iza nas. Sin je naša najveća ljubav i zbog njega se trudimo i borimo da mu obezbedimo što bolji život.

Uveliko spremaš novu pesmu, deluje da si se skroz promenila i da si rešila da rušiš sve prepreke i ideš napred.

- ⁠Ušla sam u jednu novu fazu svoje karijere. Ozbiljno ulažem u pesme, spotove, pripremam album i sve sam aktivnija na terenu. Veliku zahvalnost za to dugujem suprugu koji je i moj menadžer i u kog imam maksimalno poverenje. Nova pesma "Đubre muško" je brza, hitična i sigurna sam da imam letnji hit. Ova pesma je samo uvertira u sve ono što spremamo moj tim i ja do kraja godine.

foto: Ata images

⁠Da li se kaješ sto si bila učesnica rijalitija s obzirom na to da su tada isplivale mnoge stvari iz tvog privatnog života?

- ⁠Kada sve saberem i oduzmem, to je za mene bila velika škola. Pored nekih nepromišljenih koraka, bilo je tu i lepih trenutaka koje pamtim iz tog perioda. Na kraju krajeva, da nije bilo rijalitija, danas ne bih imala porodicu o kojoj sam oduvek maštala.

Kakva je situacija sada na terenu? Toma je pre izvesnog vremena pričao kako gazde lokala ne žele da te angažuju. Zašto je to bilo tako?

- Situacija je sada mnogo bolja. Kao što i sami znate, pojedini menadžeri guraju u prvi plan svoje pevače zbog kojih mi koji nismo u određenim klanovima nismo mogli da dođemo do izražaja. Takođe, širile su se glasine da pijem i da ne dolazim na nastupe. To se promenilo, sada sam vrlo posvećena poslu i sve funkcioniše kako treba.

Da li su te kolege sabotirale, jesi li nešto saznala? Ako jesu, ko te je sabotirao?

- Jesu, naravno da toga ima. Ne znam zašto sam nekome trn u oku. Gledam svoja posla, borim se za sebe i svoju porodicu. Na primer, pesmu “Živi svoj život sine” koju su svi čuli i koja se traži u kafanama, niko od kolega nije podržao. Ne obazirem se više. Gledam svoj put. Znam kakav sam pevač i kakva sam na terenu i nista više ne može da me poljulja.

Tvoj suprug Toma Panić ima dete u Kini, da li bi se složila da sina dovede kod vas?

- Ne bih imala ništa protiv, ali kao što sam već rekla, ne bih se u to previše mešala. To je Tomin život pre našeg braka i on najbolje zna šta treba da radi po tom pitanju. Decu obožavam i Longov brat je dobrodošao u naš dom.

foto: Ata images

Da li je Toma u kontaktu s njim i njegovom majkom?

- Nije u kontaktu.

Boli li ga to i da li nešto preduzimate da se taj kontakt ostvari?

- Sigurno mu je kao ocu teško što je situacija takva kakva jeste. To su osetljive stvari. Nadamo se da će se to promeniti.

