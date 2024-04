"NEDOSTAJE EMOCIJA" Goca Tržan otvorila dušu o suprugu, ćerki, karijeri i finansijama: Nemam para, Raša mi često kaže...

Goca Tržan danas je održala konferenciju za medije povodom svog solističkog koncerta u Beogradu 23.05.2024. u MTS dvorani. Pevačica je blistala u crnoj kombinaciji od glave do pete pa je mnogima zaličila na svetsku zvezdu Dženifer Lopez. Goca je bila raspoložena za razgovor, pa je odgovorila na sva naša pitanja.

Dobro vam pristaje taj JLO stajling, ona važi za ženu punog novčanika, dobre pozadine i dobar glas, gde se poklapate?

- Koja JLO, ja sam ovo prvo radila. Pa imam solidan glas, novčanice nemam jer je sve na belo, pa je na karticama. Moj muž često kaže tebe kad bi neko odžepario malo bi se zeznuo. A što se pozadine tiče, radim na njoj ali ne dovoljno.

foto: FOTO KURIR

Da li će biti možda nekog narodnjaka na predstojećem koncertu?

- Naravno da ne.To može na nastupima, ali ne znam ni da li tamo pevam narodnjake.

Šta mislite da fali današnjoj muzici?

- Nedostaje emocija. Sve se pravi da nekako bude kompijuterski. Ja gledam da pevam sve u tejku, jer kad se pravi preko kompijutera i peva se sto puta to upravo gubi to što fali, emociju. Ranije se muzika pravila kad ste besni, tužni, zaljubljeni a danas se muzika pravi da bi se zaradila lova. A lova nema emociju to nije emocija.

Vi trajte 30 godina upravo zbog te emocije?

- Pa mislim da da. Ja se uvek obraćam onima koji i dalje nešto osećaju.

Da li bi ste se opet usudili da uđete u rijaliti u kom ste bili, "Survajver", kako bi ste se sada predstavili?

- Ljudi koji idu u rijaliti tog tipa da se tamo predstavljaju u startu greše. Survajver je preživljavanje. Mi kada smo bili nismo imali šta da jedemo,stvarno smo živeli u jezivim uslovima, ja sam se vratila sa ožiljcima na licu, drugačije je bilo sve. Bilo je ekstremno teško, ali u takvu sezonu bih se opet prijavila.

foto: FOTO KURIR

Kako pamtite ranije dane, kada su bili festivali divne organizacije?

- Pa to je bilo divno. Jurili ste nas tamo, mi smo bežali i sunčali se, muvali se. Pevali smo po sobama, bilo je baš dobro.

Vaša ćerka je dosta porasla, sve je veća i veća, da li slušate njene savete?

- Da. Često je pitam šta da obučem, jer ja sam jedna zarobljenja žena. Ona mi često kaže da sam dinosaurus. Često je pitam za sve jer ja sam ipak javna žena i ne bih volela da jednog dana se moja ćerka stidi mene, to mi je vrlo važno.

Zna li da peva vaša ćerka?

- Hvala Bogu ne. Ali zna druge stvari. Računaljka je nevđena. Ona je fantastičan producent ili organizatorka. Volela bih da nema veze sa ovim poslom jer će uvek biti "Gocina ćerka" što joj ja nikako ne želim. Bez obzira što je odlična i dobra, moraće tri puta više da se bori da ne bi bila "Gocina ćerka". Ona ne želi da se slika i da traži popularnost, uspela je da se odupre tome i ja joj čestitam na tome.

Da li možda može da se očekuje neki poljubac na bini sa vašim suprugom? Kao Zorica i Kemiš?

- Zorka i Kemiš su ozbiljni carevi, ja da vam kažem. Moj muž već 13 godina meni čuva leđa i uvek stoji iza mene. On je čovek koji stoji iza kompletne produkcije, tako da ako uspem da stignem do njega i da se probijem kroz njegove bubnjeve, više ću nego samo da ga poljubim jer zaslužuje mnogo više.

