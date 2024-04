Andreana Čekić i Jelena Karleuša su sada u sjajnim odnosima, što je nedavno javno potvrđeno kada je Karleuša pohvalila četiri nove pesme koje je pevačica izbacila. Karleuša je istakla da, osim što je izvanredna pevačica, ona je i sjajan čovek.

Iako su njih dve nedavno imale nesuglasice, situacija se nedavno promenila i sada su u sjajnim odnosima.

foto: Kurir televizija

Andreana je u gostovanju kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije otkrila nove detalje o njihovom odnosu koji otkrivaju i intimniju stranu Jelene.

- Ne bih se vraćala na to jer je to bila samo glupost na Tviteru, neka šala. Njeni fanovi su se "skočili" zbog jedne moje izjave kojom sam pokušala da budem duhovita, ali njima se to nije svidelo. Bila sam blokirana (smeh) - rekla je Andreana sa osmehom objašnjavajući "probleme" među njima.

Pomirenje je usledilo preko zajedničkih saradnika.

- Ljudi se menjaju, očigledno na bolje. Posle smo se malo družile Jeca i ja, čak smo bile u Dubaiju istovremeno. Odlično smo se provele! Mislim da je ona imala drugačiju sliku o meni, rekla mi je tada da sam mnogo dobar čovek, što i ja mislim o njoj - objasnila je Andreana.

02:16 LJUDI IMAJU ISKRIVLJENU SLIKU, ONA JE EMOTIVNO BIĆE! Andreana konačno otkrila istinu o pomirenju sa Jelenom Karleušom

- Mislim da o njoj ljudi, generalno, imaju jako iskrivljenu sliku. Ja sam je doživela kao vrlo emotivno biće, čak i povređenu ženu, ali se ona sa tim bori onako lavovski i to svi znamo. To je Jelena Karleuša. Ako te zavoli, ona će dati sve od sebe... Lojalan je prijatelj - uputila je Andreana jake reči Jeleni.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs

