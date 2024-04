ZAHAR POKAZAO FOTOGRAFIJE KOJE NIKO DOSAD NIJE VIDEO! Počeci jedne epohe: Brena pozira kod njega kući, A OD TITA NIJE DOBIO NIŠTA!

Milutin Popović Zahar ostavio je veliki pečat na našu muzičku scenu, a kroz njegovu priču nezaobilazno se provlači i Lepa Brena, kao melodija koja je pratila njegov životni ples.

Zahar je bio tajanstveni kreator, često ostajući u senci popularne pevačice, ali njegova uloga je bila neosporno važna s obzirom na to da je autor njenih mnogobrojnih, vanvremenskih hitova.

Ovog puta je slavni muzičar gostovao u emisiji "Puls Srbije" kod voditelja Ivana Gajića, kada je pokazao slike s početka njegove karijere, a za koje tvrdi da niko nikada nije video:

- Imam obilje fotografije koje niko nikada nije video, ima i Brene, ali nije ona najvažnija u mom životu. Ovako smo mi počinjali, tada sam joj govorio kako da nastupa na sceni, to je sam početak njene karijere, a slika je nastala ili kod mene kući ili u hotelu Jugoslavija. Tri albuma sam joj radio, a prvi svakako. Bio sam u Americi, tamo sam svirao po elitnim restoranima, pa je otud nastala ova fotografija. Kada ljudi vole, nisam bio član niti jedne partije, ali su me mnogi zvaničnici zvali, evo ova fotografija je nastala kada sam svirao kod Tita, on je u meni nešto pronalazio. Od toga nemam nacionalnu penziju, nisam je dobio do dan danas. Nikakvu korist nisam imao.

Video o njegovom prikazivanju starih fotografija možete pogledati u nastavku teksta:

03:32 ZAHAR POKAZAO FOTOGRAFIJE KOJE NIKO DOSAD NIJE VIDEO! Neispričane priče: Brena pozira kod njega kući, A OD TITA NIJE DOBIO NIŠTA!

