"NE ŽELIM NIKOME DA BUDE NOVA SEVERINA, TEŠKA JE TO ŠKOLA" Pevačica progovorila o video snimku koji joj je obeležio život

Severina Vučković našla se u centru skandala kada je svojevremeno njen intimni snimak dospeo u javnost, a sada je pevačica otkrila da joj je to obeležilo jedan životni period.

Severina je otkrila da joj je u tim momentima prošao kroz glavu razredni, zato što je znala da će je majka u potpunosti podržati.

- Taman sam završila turneju ‘Virujen u te’, ali početak mojih tridesetih je obeležio film. Najgore mi je bilo tada kako će moj razredni iz srednje škole, kao će moji profesori reagovati. Tek sam kasnije pomislila na mamu jer se uvek podrazumeva da je mama uz tebe jer te i poznaje - priznala je Severina koja ističe da nijednoj mladoj devojci ne želi da pođe njenim putem.

- Ja stvarno ne želim nikome da bude nova Severina. Jednostavno, ja želim svim devojkama i devojčicama da žele da budu doktorke nauka, učiteljice, bibliotekarke, pesnikinje i književnice. Ali ne Severina, teška je to škola - rekla je pevačica koja je potom odgovorila kakvog muškarca sanja.

- Sanjam jednog prekrasnog muškarca, koji ima 12 godina, i koji je na moju sreću prepun empatije, i njega sanjam - zaključila je, aludirajući na svog sina Aleksandra.

Podsetimo, Severina je nedavno otkrila da je pred porođaj ležala na odeljenju za onkološke bolesnike.

- Mene su bili smestili na jedno odeljenje koje je bilo za onkološke bolesnike, jer su ljudi sa ulice dolazili da me posećuju i onda više nisu znali šta će sa mnom. Tako su sestre čim bi onaj čije se ime ne spominje otišao, zaključavale vrata, pa su me zvale i ja bih sela sa stomakom i pojela jedno dve kutije tog keksa i koka-kole, što nikada u životu nisam radila. Ali me je to tad baš vuklo - prisetila se Severina za hrvatsku "Gloriju".

