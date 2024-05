PUCA IZOLACIJA OD LJUBAVI JANJUŠA I ANELI! Ahmićeva dala sve od sebe da zaborave na sve nesuglasice, košarkaš će ovo dugo pamtiti

Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš mesecima su u ljubavnoj vezi koja je nekoliko puta bila i prekinuta, ali su se nakon svih turbulencija verili.

foto: Petar Aleksić, Ana Paunković, Shutterstock

Kada je Janjuš dobio prsten od podrške, rešio je da ga pokloni svojoj devojci i tim povodom je veri.

Ni to nije bilo dovoljno da uplove u mirnu luku, pa je ponovo došlo do teških trenutaka koje su rešili u "svoja četri zida".

foto: Printscreen

Aneli je dala sve od sebe da zaborave na ružne momente, te je bivšem košarkašu priredila nezaboravno zadovoljstvo.

foto: Printscreen

Prepustili su se strastima, a izolacija je pucala od ljubavi.

Podsetimo, Ahmićeva je nedavno otvorila dušu i progovorila o odnosu sa Janjušem.

- Sada je nama je super. Ja sam javno govorila da mi je teško i uvek sam ostavila prostor za pomirenje. Volimo se. Ja njega shvatam kada kaže najvoljenija osoba, zato što on smatra da me on voli najviše. Ja još nisam videla u kući da se neko toliko voli kao on i ja. Jednostavno ta naša jačina ljubavi, to je bolesno. To je nešto prejako, ja nisam osetila tu emociju ni sa jednim partnerom. Mi osećamo non stop to, i kada se posvađamo i dosadimo jedno drugom, kada se zagrlimo opet je to - to.

Bonus video:

00:17 Aneli Ahmić vređa svekrvu