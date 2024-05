NIKOLA ROKVIĆ JE MOGAO DA IZGUBI ŽIVOT! Ušao u šumu koja je PUNA VUKOVA, a onda mu se desilo nešto VANZEMALJSKO, sve podelio JAVNO

Javnost ne prestaje da bruji o plemenitom podvigu pevača Nikole Rokvića.

Nikola je krenuo iz Beograda na put dug 1.060 kilometara ne bi li se poklonio moštima Svetog Nektarija Eginskog na ostrvu Egina i sve to zbog plemenitog cilja - skupljanje sredstava za pomoć deci oboleloj od raka, odnosno opremanje onkoloških odeljenja dečijih bolnica. Inače, fondaciju "Porodica" je osnovao sa suprugom Bojanom Barović.

On se često oglašava na Instagramu gde obaveštava pratioce o novostima sa puta, a danas, 18. maja je imao prilično emotivan i pomalo šokantan Instagram post jer je pisao o nimalo bezazlenim stvarima koje su mu se desile na putu.

- Današnji dan je bio lekcija o strahu!

Već par dana, verovatno od događaja sa čoporom pasa, u meni je tinjao neki osećaj, koji me je usporavao i remetio da se u potpunosti prepustim miru i ravnoteži!

Sve te neke situacije koje sam lagano prolazio prethodnih dvadeset i kusur dana, sada sam na njih gledao sa dozom dodatnog opreza i jednostavno nekog straha!

Današnji događaj me je dodatno doveo u rizičnu situaciju, gde sam se sa izlizanim patikama za trčanje, peo mimo staze kroz šumu, jer mi je tako mapa pokazivala, pravac koji u opšte ne postoji… Ispred mene se našla jaka šuma, nekih 7 km, bez staze, puna kamenjara , rastinja… Razmišljao sam da li da se uputim i krenem direktno u šumu..Hvala Bogu uslikah mapu i snimih teren i poslah čoveku koji me je spremao i koji mi je velika podrška, kome bezrezervno verujem! Od njega dobih odgovor “ Ne!!! Nikako, vraćaj se!!!“ U tom momentu, sam samcijat u šumi, rastinju, sa prethodnim strahovima još dodatno stečenim o pričama da ima i vukova, doživeh dodatni strah…

Pokušah da se spustim nizbrdo, patike istrošene, proklizah, padoh ali srećom nisam se povredio!

Nekako se dokopah puta, par kilometara duže ali je sigurnije…

U momentu, svi strahovi su nestali… i oni koje sam imao do pre penjanja u šumu… Gospod je jednostavno dopustio situaciju opasnosti i pravog straha, da bi oni moji stečeni i imaginarni nestali…

Od tog trenutka sam osetio Božiju ljubav, rasterećen i oslobođen od straha!

I sve je bilo pesma…

Dođoh do vidikovca i videh kuda bih išao da sam krenuo duboko u šumu… Došao bih do klizišta i velikog uspona, kako kaže brat u Hristu koji me je spremao, videvši fotografiju koju sam mu poslao, “Ne bi se brate vratio odatle”.

U tom momentu dobih poruku, pozdrave od jednog divnog monaha sa Svete Gore, koja je glasila “iskušenja ima, znam, nečastivi te iskušava ali će pobeda biti slađa”

Kao da je znao u kojoj sam situaciji bio…

Radujmo se!!!! HRISTOS VOSKRESE!!! - napisao je Nikola, a mnogi su mu poručili da je božije dete.

