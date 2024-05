"BOSILJČIĆ JE PEŠAČIO S NAMA" Nikola Rokvić za Kurir televiziju otkrio gde se trenutno nalazi: Jedno iskušenje je bilo najveće

Nikola Rokvić koji se nalazi na dobrotvornom hodočašću do manastira Svetog Nektarija Eginskog ulključio se u emisiju Puls Srbije iz Grčke:

- Dobar dan, pomaže Bog i svako dobro vam želim. Evo ja sam trenutno na nekih 90 km od Atine, tako da danas sam prešao 37 km, Bože zdravlje sutra 40 km i eto u sredu bi trebalo da bude nekih 50 i nešto km i da stignem, Bože zdravlje.

Kaže da se oseća nikad bolje:

foto: Kurir televizija

- Nikad bolje, nikad bolje, ne mogu da vam objasnim koja je radost i koja je lepota svega ovoga i koliko nekako, iako jeste fizički zahtevno, izazovno, ipak uspevam da se oporavim i uz Božiju pomoć, uz ljubav svih ljudi i stvarno emocije koje dobijam sa svih strana, tako da dovoljan je samo jedan taj iskorak da čovek vidi da može mnogo više nego što je mislio Iznenađen isto uopšte da sam ja to tako uz Božiju pomoć izneo.

Jako mu je značila podrška glumca Ivana Bosliljčića koji ga je posetio na hodočašću:

- Pa Ivan je jedna duša od čoveka, čovek koji je između dve predstave uzeo avion i došao u Atinu i iznajmio kola, pa 140 km vozio od Atine da eto provede dan sa nama, da nam da podršku, da nam da ljubav, toplu reč. I danas je pešačio sa nama jednim delom, a večeras ima predstavu. Ja ne znam, to kad vidite, jedino što vidite u tom čoveku to je zahvalnost i radost da imaš takvog brata, da imaš takvog čoveka. Danas imati takvih ljudi je jedna velika privilegija. Oduševio me, kupio me za ceo život, stvarno.

foto: Kurir, Beta Milan Ilic

Iako je na putu bilo iskušenja pevač nije nijednog trenutka pokušao da odustane.

- Nijednog trenutka nisam pomislio da odustanem. Bilo je teških trenutaka, naravno. Nedostajanje porodice, dece, ali opet kad kreneš na ovaj put , a veoma sam spremno krenuo u sve ovo, znao sam šta me očekuje, spremao sam se. Kad imate jedan cilj, kad imate jedan zavet, kad imate jedan viši cilj za dobrobit mnogih, onda nekako nemate mnogo prostora da kukate ili da kažete da vam je teško, već idete hrabro, svakim korakom i jednostavno kad takav pristup imaš u životu dobijaš i nagradu vrlo brzo i ta nagrada koja je jedna radost, koja je jedna ljubav jednostavno je veća od tog nekog fizičkog zamora.

foto: Kurir televizija

Na putu je, kaže, bolje upoznao sebe.

- Naravno da sam otkrio neke stvari, mnoge stvari o sebi. Ovde je svaki dan jedan život za sebe, jedna celina i jedan doživljaj.bukvalno svaki dan se dešava nešto drugo, ima neku pouku. Kada se desilo to sa psima, to je stvarno onako bilo jako neprijatno. Eto i ti neki strahovi koje uopšte nisam znao da ih imam pa se nekad projave, ali nekako se dese situacije koje te uvedu I udubljuju u taj neki smisao gde shvatiš da nemaš čega da se bojiš i da uz Boga i ljubav Božiju jednostavno ideš samo napred i uvek bude dobro.

05:36 UKLJUČENJE NIKOLE ROKVIĆA IZ GRČKE: Otkrio sam mnoge stvari o sebi, a JEDNO iskušenje je bilo nejveće! EVO GDE SE TAČNO NALAZI

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud