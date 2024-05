EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Rale priznao: U vezi sam sa Anom Nikolić! Jednu stvar RADE SVAKOG DANA

U karijeri dugoj 30 godina nema pevača koji je popularan, a da nije radio s njim. Spisak je dugačak, a mnogo paznje privukle su i njegove emotivne veze sa pojedinim pevacicama.

Iako je odlucio da se povuče u medijsku ilegalu, sukob pevačica Olje Bajrami i Ane Nikolic ispred njegovog studia, nije mogao a da prodje nezapaženo. Gost emisije Puls Srbije bio je Goran Ratkovic Rale.

Kaže da je u ilegali već 30 godina, ali da je sada sticajem okolnosti nešto prisutan u medijima zbog čega nije siguran kako da se postavi.

- U ilegali sam već 30 godina i sad sam odjednom...ne znam ni kako da se ponašam.

Prokomentarisao je sukob Ana Nikolić i Olje Bajrami za koji kaže da se zapravo nije ni desio:

- Nije to bio nikakav sukob. One se nisu ni srele niti se videle. Ja sam se sam Anom posvađao, ona je pozvala novinare. Ana i ja se svađamo svaki dan. To je kao Skadar na Bojani.

A o svom odnosu sa Anom Nikolić rekao je sledeće:

- Ne krijem, nije nije sporno da smo zajedno, al ne vidim u čemu je poenta insistirati na tome. Mislim da bi bilo dobro da kamere ubacite tamo gde živimo pa da vidite na šta to liče. To traje dok neko ne ode da spava. Konstantno.

