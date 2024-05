"NIKO ME OD PEVAČA NIJE ZVAO, OSIM..." Kompozitor Rale iskreno o estradi: Otkrio šta spaja KARLEUŠU I CECU

Goran Ratković Rale jedan je od najplodonosnijh kompozitora. U karijeri dugoj 30 godina nema pevača koji je popularan, a da nije radio s njim.

U intervjuu za Kurir pričao je o tome kako je bilo sarađivati sa velikim zvezdama, a mnoge je iznenadio priznanjem, da ga niko od kolega sa domaće javne scene u doba korone nije kontaktirao, osim Svetlane Cece Ražnatović.

- Što se tiče pevača, što je veća zvezda, to je lakše raditi s njima. I Ceca i Jelena, s njima je jako jednostavno raditi. Oni dođi, otpevaju, imaju poverenje u tebe, a sa mladima je jako teško. 2012. godine mi je bilo teže kada sam se vratio, nego kada sam počinjao karijeru - počeo je Rale svoje izlaganje:

- U doba korone želeo sam da odustanem od muzike. Niko me tada od pevača nije kontaktirao. Godinu dana. Ceca me samo jednom zvala i pitala me "Šta radiš?" Sa Marinom Tucaković sam se svako jutro čuo. Nisam im zamerio, ali mi je bilo teško što ne radim.

