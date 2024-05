"VOJAŽ VIŠE NIJE DEO NAŠE EKIPE" Heni osuo paljbu po kolegi, otkrio istinu: Sa svima smo uspeli da se dogovorimo, samo sa njim ne!

Reper Heni za Kurir je otkrio detalje o sukobu sa Mihajlom Veruovićem Vojažem.

- Nije prvi put, ranije se desilo jednom. To je fazon "Zvezde Granda", samo naravno dosta modernije. To je bilo jako logično, da se desi album u kom će svako imati po jednu pesmu - rekao nam je on, pa se osvrnuo na kolegu Vojaža, koji jedini nije deo albuma:

- Nije on više deo Generacije Zed. Sa svima smo uspeli da se dogovorimo, samo sa njim ne, tako na nije više tu - kazao je i iznenadio sve.

On nam je potom otkrio da je bio vrlo ponosan na Breskvicu nakon Pesme za Evroiziju:

- Veliki uspeh za nju i nas koji smo radili na pesmi. Voleo bih da ja jednom pobedim na Evroviziji, nekad ispred ogledala zamišljam to.

- Lakše je raditi sa nekim sa kim si u emotivnoj vezi. Relja zna sve što mi smeta i izmeni sve. Mi smo dugo zajedno, živimo zajedno i znamo se dobro - rekli su popovska i Relja Torino.

