"KADA JE BEZ IKAKVE LOGIKE, TO JE PRAVA SLOBODA!" Nikola Rokvić se oglasio i uputio javnosti jaku poruku: "Kada ne traži svoje"

Pevač Nikola Rokvić uživa u braku sa Bojanom Barović sa kojom ima troje dece.

On je proteklih mesec dana u centru medijske pažnje zbog hodočašća koji je uspešno doveo kraju i ispešačio do Egine, odnosno do manastira Svetog Nektarija, a tom prilikom je i za svoju fondaciju "Porodica" prikupio novčana sredstva za decu kojima je pomoć neophodna.

foto: Instagram

Nikola se sada oglasio putem svog Instagram naloga i otkrio šta je za njega prava ljubav.

- Prava ljubav je jedino kada ljubav ne traži svoje. Kada voliš nekog bez ikakve logike. To je i prava sloboda - podelio je na svom profilu Nikola reči pokojnog patrijarha Pavla.

Bonus video:

00:16 Nikola Rokvić se ukrcao na trajekt