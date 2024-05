PRVA FOTOGRAFIJA TRUDNE MARIJE KILIBARDE! Evo kako voditeljka izgleda u 5. mesecu trudnoće, mnogi komentarišu JEDNO

Voditeljka Marija Kilibarda čeka dete sa svojim partnerom Branislavom Banetom Vučelićem.

Najradosnije vesti brzo su odjeknule u svim domaćim medijima, a Marija ne želi da krije sreću povodom prinove, te je na Instagramu pokazala kako izgleda u petom mesecu trudnoće, a na jednoj fotografiji se vidi i trudnički stomak.

Mnogi komentarišu da voditeljka sija i da joj očigledno trudnoća prija.

Podsetimo, Kilibarda je za medije otkrila kako se oseća u blagoslovenom stanju.

- Ovo što nam se dešava je najveći životni blagoslov. Štipkam se svaki dan za nadlakticu da se uverim da nije san! Super se osećamo, naša devojčica i ja. Dogurali smo do polovine trudnoće. Samo da sve ostane ovako do kraja. Pregršt ljubavi, podrške i čestitki dobijam i to mi ispunjava srce zahvalnošću - rekla je Marija Kilibarda za Una.

