KLIJENTI JOJ TRAŽE DA IMAJU ODNOSE UZ NJENE PESME! Intimna ispovest trans pevačice: Koleginice su htele da me...

Elektra Elit htela-ne htela izaziva pažnju gde god da se pojavi.

Kada je javno priznala da se bavi prostitucijom u Švajcarskoj, iako se možda očekivalo da će naići na negativne komentare, kako ističe, to se nije desilo i njena iskrenost joj je samo pomogla u onome što radi kada je njen javni život u pitanju.

Svojevremeno se u intervjuu za Kurir dotakla brojnih tema.

- To je slučajno ispalo. Neka reklama, zapravo glasanje, ko bi trebalo da uđe u "Zadrugu" i ja sam dobila najviše glasova. Narod želi da ja uđem. Iskrena sam, to su prepoznali i napravila bih ludilo, ali bez seksa. Toga ima previše.

foto: Printscreen/Premijera

Javno si rekla da se baviš prostitucijom. Da li si povećala cenu svojih usluga ili si možda spustila jer je kriza u svetu?

- U Švajcarskoj je otišlo u plus. To je zemlja koja ima pare i uvek će ih imati. Kakvo bre spuštanje cene? Ako bih morala da spustim cenu, prestala bih da se bavim prostitucijom.

Imamo primer mnogih fudbalera koji su učestvovali u spotovima pevačica. Da li bi ti možda snimala na stadionu dok su oni na terenu?

- Što da ne? Nego bi bio problem, jer oni ne bi mogli normalno da igraju i treniraju. Kada bi me videli u ovako dobrom izdanju, ne bi znali gde je fudbal, a gde su moje fudbalske lopte.

foto: Printscreen/Instagram

Ima li naših fudbalera među tvojim klijentima?

- Bili su neki hrvatski i strani fudbaleri. Odavde su mi pisali, ali ja ovde ne radim. Ako dođu u Cirih, dobrodošli su. Uzela bih im sve što imaju.(smeh). Za kaznu.

Jesu li neki klijenti tražili da imate seks uz tvoje pesme?

- Jesu. Dečko iz Češke, fudbaler je, oženjen. On svaki put kada dođe traži pesmu "Mafijaš" i ja moram da je pojačam na maksimum. Zbog njega sam morala da kupim velike zvučnike i onda taka, raka, taka, raka. To je jedna od boljih akcija i to se dodatno plaća. Odlično radi posao i plus je moj fan. Gde će bolje?

Kakvi su ti planovi za dalji period?

- Idem u Pariz, pa u decembru sledi nova pesma. Balada je u pitanju. Pitaćete se da li Elektra uopšte sedi? Ja zapravo puno sedim, mnogo spavam, ali mi mozak uvek radi. Žao mi je što ja kao jedinka ne mogu da pomognem LGBT populaciji u Srbiji, ali mogu da doprinesem, mogu da odem u neku porodicu i da joj odnesem pomoć, što ću i uraditi sledeće nedelje, neću da kažem kome. Tako želim i tako osećam.

foto: Printscreen/Grand

Mnogi ne znaju da si se u Švajcarskoj ranije bavila ozbiljnim poslom.

- Da, sedam godina sam radila u socijalnoj službi u delu za drogu i alkohol. Radila sam noćnu smenu, a uglavnom sam radila sa omladinom, od 12 do 16 godina. Tada osetite šta droga može da učini čoveku.

Koliko je to uticalo na tvoj život?

- Taj rad je od mene napravilo najvećeg čoveka. Mnogo mi je pomoglo i u vaspitavanju moje dece, u prolasku njihovog puberteta. Ponosna sam što sam to radila.

Da li si nekada imala problem zbog svog opredeljenja?

- Nikada. Ma ja nisam dobila tri negativne poruke na Instagramu. Mene narod voli ili su navikli da ja o svemu pričam iskreno.

Da li si osetila animozitet od strane koleginica?

- Moje pesme mogu da imaju još više pregleda, ali me hejtuju na radiju i neće da puštaju moje pesme. Smatram da je to sujeta tih takozvanih pevačica. Ja odem u Cirih i zaradim za dan koliko one za sedam dana. One neka nastave po svom, neka se služe smicalicama, ja svima želim dobro, a one kako čine, tako će i da im se vrati.

foto: Printscreen/Instagram

Imaš li koleginicu koju baš mnogo voliš?

- Imam, nekada i razmenimo poruku. To je Elma Sinanović. Nju mnogo volim, kao i Miu Borisavljević, Marinu Visković, Višnju Petrović, Barbaru Bobak... Naravno, volim Brenu i Cecu i Jelenu Karleušu.

Da li te je neko molio da ga ubaciš u posao u Švajcarskoj?

- Bilo je preko Instagrama, ali ja nisam makro. Niti je iko radio za mene, niti će raditi. Ja u Švajcarskoj imam svoje apartmane koje izdajem prostitutkama i to je jedan od mojih prihoda. Ko ima dokumenta Evropske unije može da dođe da radi tri meseca, pa neka izvole.

Da li ti je neki pevač ponudio novac za usluge?

- Jednog sam ranije spomenula, drugog ne smem. Neću reći njegovo ime, niti imena pevačica koje su htele da me angažuju, a verujte da ih je bilo. One su se nudile za odnos, ali do cene nismo stigli, nisam pričala o tome jer ja u Srbiji ne radim. Mogu da dođu u Švajcarsku, neka plate i onda sve može.

