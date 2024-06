NAKON USPEŠNE MISIJE, ROKVIĆI SE SELE U NOVI SAD?! Bojana Barović progovorila o drastičnoj promeni: "To je želja naše dece..."

Bojana Barović nakon uspešne humane misije supruga Nikole Rokvića, na svom Instagram profilu često deli fotografije sa porodicom.

Sada je uz niz slika, pisala i o tome koliko bi njena deca volela da se presele u Novi Sad.

- Jedna od najvećih želja moje dece je da živimo u Novom Sadu. Ali grad ko grad za njih nema puno značaja već oni koji su u njemu... Ako se vodimo time da je potrebno selo da bi se podigla deca, pa ovo moje ne tako malo “selo” je razlog njihove želje, a da budem iskrena potajno i moje - napisala je Bojana uz porodičnu sliku.

Sakupio 31 milion dinara

Nikola je tokom puta za fondaciju "Porodica" koju je Rokvić osnovao sa suprugom Bojanom, uspeo da prikupi neverovatan 31 milion dinara, a sav novac biće doniran u humanitarne svrhe.

- Dragi narode, pomaže Bog. Nadam ste da ste svi dobro, evo nas nadomak Atine, bože zdravlja sutra bi trebalo da stignemo u luku Pirej i onda trajektom do Egine, i od mesta gde ćemo se iskrcati do manastira ima 7 kilometara i do Atine 50km, sutra bi trebalo uz Božju pomoć da pređemo 57 kilometara. Hvala Vam na podršci, hvala Vam na molitvama, hvala Vam na ljubavi, na veri. Ostanite još uz nas mislima da dođemo do cilja. Moram da Vam kažem da so na današnji dan prikupili 31 milion dinara, idemo još danas i sutra, jako, ovaj put za dečiju radost - poručio je Rokvić pred sam kraj svog puta.

