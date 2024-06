KO JE BUDUĆI MUŽ DRAGANE KOSJERINE? Bojan je uspešni stomatolog, bila mu je PACIJENT, a iznenadićete se kad čujete gde je ROĐEN

Voditeljka Dragana Kosjerina udaje se 9. juna za verenika Bojana Perduva, ekskluzivno saznaje Kurir. Svadbena ceremonija biće upriličena u jednom od najelitnijih beogradskih hotela.

foto: Printscreen

Ko je izabranik Dragane Kosjerine?

Voditeljka je već godinama zauzeta, a sreću je pronašla pored svog dugogodišnjeg partnera, stomatologa Bojana Perduva.

Njihova romansa počela je još 2018. godine kada je se voditeljka našla u ulozi pacijenta, te je izabrala Bojana za svog lekara.

Njih je upoznao zajednički prijatelj, pa joj je na taj način bilo lakše jer je za Bojana kao stručnjaka imala preporuku bliske osobe. Kako je Kosjerina istakla, da su stvoreni jedno za drugo uvideli su odmah po upoznavanju jer im je prvi razgovor trajao deset sati.

foto: Printscreen

„Meni se dopada Bojan, meni se dopada njegov posao, meni se dopada njegov odnos prema poslu, odnos prema mom poslu, način na koji me tretira. Tu je splet okolnosti, to što je on stomatolog nije me opredelilo, ali je možda malo pomoglo“, rekla je svojevremeno voditeljka.

Jednom odložili venčanje

Dragana Kosjerina i doktor stomatologije Bojan Perduv planirali su venčanje za leto 2020. godine. Ipak, pandemija koronavirusa ih je u tome poremetila. Oni su tad odložili stupanje u brak, u koji će ući u nedelju.

- Pandemija je svima poremetila planove, poslovne i privatne. Ono što nam je svima zajedničko u ovom trenutku je osećaj neizvesnosti. Ne znamo kako će se život odvijati kroz nekoliko meseci, ne znamo ni kada ćemo moći ponovo da putujemo, okupljamo društvo... Sve smo planove, u skladu sa tim, stavili na pauzu i čekamo da uhvatimo korak s dinamikom situacije - rekla je 2020. godine Kosjerina.

foto: Printskrin/Instagram

Inače, Bojan je rođen u Portugaliji, tamo živi deo njegove porodice i bliski prijatelji bez kojih ne želi da upriliči venčanje.

