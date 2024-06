VENČANJE NA NOTE! Svi detalji svadbe Dragane Kosjerine: Francuski meni od 229 €, a od domaće muzike dozvoljen samo ovaj pevač

Dragana Kosjerina i njen verenik Bojan Perduv želeli su svetsku svadbu, a ne pravu srpsku. Ceremonija venčanja biće upriličena 9. juna u jednom od najelitnijih beogradskih hotela. Kumovi, porodica, kolege i prijatelji okupiće se da budućim mladencima požele sve najlepše u bračnom životu i s njima proslave venčanje, a izvor blizak voditeljki otkriva sve detalje.

- Biće 100 zvanica. Tačno 50 s mladine strane i 50 s mladoženjine. To je najuži krug ljudi. Toliko zvanica može da primi i hotel za koji su se odlučili, i to njima apsolutno odgovara. Budući mladenci su se odlučili za najskuplji paket koji uključuje zakup prostora, meni, selekciju žestokih pića i benefite poput štampanja menija po odabiru gostiju, dekoracije prostora na elegantan način, kao i bračni apartman u koji mogu da uđu pre uobičajenog hotelskog roka, ali i da ga napuste mimo zvaničnog protokola. To je ta specijalna usluga - priča naš izvor.

U to se uverila naša ekipa kada smo posetili hotel. Na licu mesta smo saznali da cene svadbenih veselja iznose od 129 eura do 229 evra po osobi.

- Ta dva paketa su različita, ali mladenci se uglavnom odlučuju za skuplju varijantu jer, kada se podvuče crta, to ispadne isplativije. Ne služi se domaća kuhinja, nego francuska. Meni je elegantan, a čak sedam profesionalnih kuvara priprema specijalitete. U ovom slučaju, ali i kod ostalih svadbenih ceremonija, biće postavljeni dekorativni paneli. Ipak je ovo hotel i gosti cirkulišu iz svih krajeva sveta, ali opet se oseća neka druga atmosfera jer je sve podređeno mladencima i njihovim gostima. Što se muzike tiče, tu je politika hotela malo striktnija. Dozvoljeni su svi žanrovi osim domaće pop i folk muzike, samo strani, a od domaćih bivših jugoslovenskih zvezda dozvoljen je Zdravko Čolić. Hotel ima bendove s kojima sarađuje godinama unazad i mladencima taj odabir repertoara odgovara.

Dragana i Bojan planirali su venčanje za leto 2020. godine. Ipak, pandemija koronavirusa ih je u tome omela. Oni su tad odložili stupanje u brak. Planovi na pauzi - Pandemija je svima poremetila planove, poslovne i privatne. Ono što nam je svima zajedničko u ovom trenutku je osećaj neizvesnosti. Ne znamo kako će se život odvijati kroz nekoliko meseci, ne znamo ni kada ćemo moći ponovo da putujemo, okupljamo društvo... Sve smo planove, u skladu s tim, stavili na pauzu i čekamo da uhvatimo korak s dinamikom situacije - rekla je 2020. godine Kosjerina. I tokom jučerašnjeg dana smo u više navrata pokušavali da stupimo u kontakt s Kosjerinom, ali ona nije odgovarala na naše pozove.

