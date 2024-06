KOSJERINA SLIKALA ZGODNOG MUŠKARCA KOJI JOJ JE POMOGAO! Evo šta joj se desilo na poslednjem letovanju: Pozdrav za KAPETANA

Lepa voditeljka Dragana Kosjerina je na poslednjem letovanju bila u Grčkoj. Tada joj se dogodila prava mala drama, što je podelila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Naime, dok je krstarila, voditeljki je upao telefon u more. Ipak, Kosjerina nije mnogo očajavala, a zgodni kapetan broda kojim je plovila skočio je u more i pronašao njen telefon, pa ga je ona uslikala i objavila na svom Instagram profilu.

foto: Instagram/dragana.kosjerina

- Poseban pozdrav za kapetana koji je upravo izronio moj telefon - napisala je ona prošlog leta na srpskom jeziku, pa potom dodala na engleskom:

- Kao da se ništa nije desilo!

foto: Printscreen

Lepa voditeljka je pre ovoga pokazala svojim pratiocima kako je uživala na tom odmoru.

Dragana se, inače, sledećeg vikenda udaje za višegodišnjeg emotivnog partnera, stomatologa Bojana Perduva.

- Biće 100 zvanica. Tačno 50 s mladine strane i 50 s mladoženjine. To je najuži krug ljudi. Toliko zvanica može da primi i hotel za koji su se odlučili, i to njima apsolutno odgovara. Budući mladenci su se odlučili za najskuplji paket koji uključuje zakup prostora, meni, selekciju žestokih pića i benefite poput štampanja menija po odabiru gostiju, dekoracije prostora na elegantan način, kao i bračni apartman u koji mogu da uđu pre uobičajenog hotelskog roka, ali i da ga napuste mimo zvaničnog protokola. To je ta specijalna usluga - pričao je juče izvor za "Kurir".

Cene svadbenih veselja tu iznose od 129 evra do 229 evra po osobi.

- Ta dva paketa su različita, ali mladenci se uglavnom odlučuju za skuplju varijantu jer, kada se podvuče crta, to ispadne isplativije. Ne služi se domaća kuhinja, nego francuska. Meni je elegantan, a čak sedam profesionalnih kuvara priprema specijalitete. U ovom slučaju, ali i kod ostalih svadbenih ceremonija, biće postavljeni dekorativni paneli. Ipak je ovo hotel i gosti cirkulišu iz svih krajeva sveta, ali opet se oseća neka druga atmosfera jer je sve podređeno mladencima i njihovim gostima. Što se muzike tiče, tu je politika hotela malo striktnija. Dozvoljeni su svi žanrovi osim domaće pop i folk muzike, samo strani, a od domaćih bivših jugoslovenskih zvezda dozvoljen je Zdravko Čolić. Hotel ima bendove s kojima sarađuje godinama unazad i mladencima taj odabir repertoara odgovara - istakao je isti izvor.

kurir.rs/blic/preneo I.L.

Bonus video:

00:05 Dragana Kosjerina kao sirena