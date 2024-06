KONSTRAKTA ŠOKIRALA PRIZNANJEM O SINU, SVE IZNELA JAVNO: Nemamo komunikaciju, njegove brige mi NISU JASNE

Pevačica Ana Đurić, poznatija po umetničkom imenu Konstrakta, nerado govori o privatnom životu, te je stoga mnoge iznenadila kada je, prilikom davanja poslednjeg intervjua, progovorila o deci.

- Iako su u pubertetu, još nema nikakvih velikih problema, a možda ih neće ni biti. Oni imaju 14 i 16 godina. Ovo dete koje ima 16 godina jeste malo odsutno. Sa ćerkom, koja je mlađa, komunikacija je prisutna. Ona me čuje kada joj pričam. Sin, sa druge strane, govori: "Da, da", ali znam da me nije čuo - bila je iskrena Konstrakta u podkastu "Poster".

- Primećujem da se dešava to odsustvo komunikacije, da je u svojim mislima i brigama koje mi nisu jasne. Nije sad da tu ima nekog teškog nerazumevanja među nama, ali ja se plašim situacija u kojima neću moći da im pomognem. Mnogo se plašim toga. Nadam se da ih neće biti - dodala je Đurićeva.

- Zasad je, eto, samo prisutna ta neka odsutnost. Plašim se, takođe, glupih ideja, što je svojstveno za to doba u kom se ne razmišlja ni minut unapred o posledicama - zaključila je Konstrakta.

Konstrakta je, inače, nedavno otkrila da je u septembru očekuje prvi veliki koncert u Beogradu.

- Imam tremu, postoji određeni pritisak. Volela bih da ovih dana osetim prostor u kojem ću nastupati - istakla je Đurićeva, koju smo pitali u kom smeru usmerava decu, jer u Beogradu ima puno manifestacija, raznih kulturnih događaja, ali i splavova.

- Nismo još stigli do splavova. Videćemo kada dođe ta tema. Tu sam da porazgovaram, da pratim njihove želje, imaju svoje društvo, slobodni su, ne mogu da ih izolujem. Idu na festivale. Ići će na Ramštajn. Gledam da im izađem u susret vezano za njihove želje, ali sve ima svoje granice - objasnila je Konstrakta, a onda se osvrnula na "Evroviziju":

- Pobednik je imao vrlo dobar nastup, dobra je pesma. On je od početka imao i podršku publike, ali postoji nesrazmera u odnosu na glasove publike i žirija. Bejbi Lazanja mi se dopao, naravno Teya Dora naša i sve što ona radi. Pa, eto, te dve pesme su mi se svidele. Na "Evroviziji" je bila očekivana ova atmosfera, zbog učešća Izraela, to je izazvalo reakcije. Na kraju sve je prošlo, imamo pobednika, ide se dalje. Uvek je na takmičenju bilo politike i aktuelnih političkih i drugih agendi, to je prosto tako, ako idemo tamo moramo da budemo toga svesni. Ne mislim da ne treba da se takmičimo.

