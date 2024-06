KOMŠIJE RASKRINKALE JANJUŠA! Ljudi iz njegovog rodnog kraja progovorili o svemu što znaju: On nema ništa, to je Enina kuća

Čitavu javnost, stanare Bele kuće, ali i same aktere su iznenadile vesti da je Aneli Ahmić u drugom stanju i da čeka dete sa Markom Janjuševićem Janjušem.

Jedna medijska ekipa otišla je u rodni kraj budućeg tate kako bi proverila kakva je tu situacija.

Dve gospođe koje su sreli u ulici su otkrile da su tek saznale da je Aneli u drugom stanju.

- Znači biće beba. Ne znam šta će joj on, ima dete sa bivšim, napustio je, otišao drugoj, šta će joj?! Šta su oni sve jedno drugom govorili, to je katastrofa. A što se tiče kuće, on nema ništa tu, to je ženina kuća. Janjuš je dobar čovek, on za sebe ne valja, i to što voli žene, to je drugi problem - rekle su komšinice.

Jedna gospođa koju su zatekli u blizini Enine kuće, bila je iznenađena zbog novih vesti, ali nije imala komentar, dok je drugi komšija bio rečitiji.

- Pa šta ako je trudna? Trudno dete, pa neka je. Nije Janjuš loš, kada je komšiluk u pitanju, a sada tamo šta se dešava... Zatvoreni su, nije kao u zatvoru, ali mora nešto. Dobar je dečko, okej i sa komšilukom, javljao se. On voli ovo dete (Enu prim.aut.), a sad što su se njih dvoje razveli, to je njihovo. Ali ona neće da se pomiri sa njim, to znam - rekao je stariji gospodin.

- Janjuš je tu pre živeo, više ne. Sedam dana pre nego što je ušao u Elitu, bio je kod njih. Ena nije ovde sada, nema ni njenog auta, ni automobila njene majke. Ona ne reaguje ni na šta, sigurno takve stvari neće da komentariše. Takva je, tvrdoglava je, šta ona zacrta, nema šanse da promeniš. Ne želi time da se bavi, nju to ne interesuje - rekao je jedan komšija i dodao:

- Janjuš i ona su bili u kontaktu. Ostali su u dobrim odnosima zbog deteta, ali nisu u braku zvanično, razvedeni su, nisu čak ni u vezi. Možda on nju i voli, ali znam da od toga nema ništa, pogotovo sada. Ena je bila sa ćerkom na putovanju, došla je pre nekoliko dana - rekao je jedan komšija.

Žena iz obližnje zgrade potvrdila je priču da je bila van grada.

- Otišla je sa ćerkicom na putovanje, nisam ih videla dugo, ne znam da li su se vratile - istakla je ona.

