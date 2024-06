"BOJANA JE STROŽIJA, ALI PREKO NEKIH STVARI NE PRELAZIM" Nikola Rokvić o roditeljstvu, otkrio detalje iz svog DETINJSTVA!

Pevač Nikola Rokvić vratio se u Srbiju nakon mesec dana hodočašća, a sada je otkrio da se trudi da nadoknadi propušteno vreme i svaki slobodan trenutak provede sa suprugom Bojanom Barović i njihovim naslednicima.

Nikola je istakao je da smatra da je poziv javnih ličnosti da prave humanitarne akcije, a potom je otkrio i da li je strog prema deci.

- Mislim da je osnovni poziv nas javnih ličnosti da dajemo primer deci i da se ona ne vaspitavaju rečima već delima. Naravno, mislim da do besvesti treba raditi te stvari i usmeravati decu ka veri, pravim vrednostima i humanosti. Mislim da ćemo time imati dobre generacije. Nisam strog otac, čak sam blag. Naravno, kada se dođe do neke linije onda nema pogovora. Bojana je možda malo strožija, ali nekako se trudimo da zajednički uskladimo da se znaju stvari koje se ne prelaze. Da ne budemo prestrogi, ali ni suviše popustljivi - rekao nam je pevač i otkrio u kakvom su mu sećanju ostali školski dani.

- Osnovna škola mi je u divnom sećanju. Ne može se porediti kada imaš svoju decu, to je najveća radost, ali đačko doba je najbezbrižnije. Imam prelepo sećanje na školovanje, drugarstva i ta druženja kao i prve ljubavi. Bio sam odličan i vrlo dobar. Mislim da mi roditelji suviše želimo da moraju biti sve petice, a neke druge stvari su bitnije. Učiti decu da budu pravi ljudi, a da li je nešto znao za trojku ili peticu... To može da se ispravi.

Nikola je priznao da mu se još uvek nisu slegle emocije nakon hodočašća.

- Još se emocije nisu slegle. Odmorio se nisam, odmah sam krenuo pun gas, sa nastupima. Ne stižem sve poruke da pročitam, zahvalan sam ljudima na podršci i ljudima. Kad stigne toliko poruka nije mpoguće svima odgovoriti, ali trudim se da ispoštujem svakoga. Moje komšije su me zaista ganule, jako je emotivno bilo, to ću pamtiti ceo život zahvalan sam im jako. To mi je jedna divna uspomena na ljubav mojih najbližih koji žive tu do nas. Trudim se da nadoknadim i da svaki trenutak provedem sa prodicom. U skorije vreme neću ništa slično uraditi, možda za godinu dana, sve...

