VELIKA ISTINA IZAŠLA NA VIDELO! Marko Đedović potpuno RASKRINKAO Matoru, okupio Anitu i Anđela, a onda se desio OBRT

Marko Đedović, Anđelo Ranković i Anita Stanojlović razgovarali su o Jovani Tomić Matoroj i njenoj kumi, kao i o finansijskim prevarama koje su njih dve načinile jedna drugoj.

I ono što imaju neće imati. Svi će da im pocrkaju od stresa kad ja budme pričao. Sa mnom nema priče, samo preko "Narod pita". Dođe na vrata, ja ću da zovem policiju. Izvadim karticu, uzmem novu. Matora kad me je zvala za jednu osobu, toj osobi je bilo još gore. Bolje da nisu zvali, ja ti kažem. Tolike laži, ni od kuda. Ovo je sve izmišljeno da se novac ne bi vratio, ali mi ni tu ništa nije jasno. Ovo što Anita priča sve znam, Matora može da se jarca do sutra. Kad Anita iznosi ja se šokiram odakle to njoj. Da li je moguće da su za jednu noć ispričale sve? Šta je poenta te priče? Meni je bilo žao da je morala sve da kupuje Matoroj da na kartici dinara nije bilo, došlo mi pare da joj dam. Posle toga priča o 6,8 miliona dinara, a onda je Matora rekla da joj je oprostila 2 miliona, pa su došle na 4 miliona i 800 hiljada - govorio je Marko.

foto: Printscreen

Tamara je dala 2.500 evra Ermini za operaciju, pa se posle žalila. 3.500 evra je dala jer je izmislila da je imala rak materice, slagaka je žena, pa rekla da nije mogla jer je pila - dodala je Anita.

Nije dala Tamara. Ako sam svestan da si me opljačako, a ja tebi dajem pare? Ono za Desingericu i Stanivukovića, to se nikad nije dogodilo - rekao je Đedović.

Rekli su da Tamara ne može da da pare zbog tog iz Bosne i da je morala da da 11.000 evra, nama je tako rečeno na jednom rođendanu, par dana pred ulazak - nastavila je Anita.

foto: Printscreen Pink

Bonus video:

06:01 STARS EP 320