ANELI KUKA I VRIŠTI! Kroz plač doziva sestru Situ, razlog je Janjuš... Evo šta se dešava

Aneli Ahmić plakala je zbog sukoba sa Markom Janjuševićem Janjušem, a Milena Kačavenda je pokušavala da je smiri.

Ne želim da prolazim kroz sličan period, kao što sad prolazim, sa dvoje dece. Ako će da bude normalan može, ako ne, ajde da sednemo - govorila je Aneli.

To samo treba da te ojača, mi smo predviđene za borbu - dodala je Milena.

On ima promene kao da je on trudan, naduri se zbog sitnica. To nije normalano. Ja sam pukla. Ja bih volela da pričam sa Sitom, ne mogu da izdržim tri nedelje. Ja sam jedno dobro kad je on raspoložen, on lim promeni raspoloženje to na mene utiče. Ja hoću nekog da je proed mene pozitivan i da zaboravim na probleme moje - pričala je Aneli kroz suze.

