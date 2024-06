"NISAM IMALA ŠTA DA JEDEM, OTAC JE BIO BOLESTAN" Teška životna priča pobednice Zvezda Granda Šejle Zonić: Osećala sam se strašno

Šejla Zonić osvojila je sinoć više od 132.000 glasova publike i time postala 17. pobednica najvećeg regionalnog muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“.

Iako je najobrazovanija kandidatkinja koja se ikada takmičila, jednom prilikom je ispričala da je tokom pandemije ostala bez novca.

foto: Printscreen YT

- Sestre su mi priskočile u pomoć, jedna je poslala pomoć da platim kiriju tri meseca, a druga za kraj magistarskog. Nerviralo me je kod mene jer nikada nisam htela da tražim pomoć, bilo me je stid, to mi je bio poraz. Osećala sam se strašno usamljeno, panični napadi, napadi anskioznosti sa pitanjem šta sam do sada radila. Pitala sam se šta radim, jedem u ovom gradu rižu i kečap, nemam maletne šta da jedem. Nisam imala obraza od roditelja bilo šta da tražim jer je otac bio bolestan, živeli su samo od njegove penzije. Bilo mi je glupo da ja prava i zdrava tražim, sama sam htela i eto mi sad. Shvatila sam da ne može tako i da treba da krenem na psihoterapiju da se malo „reprogramiram“- ispričala je Šejla koja je donela odluku da se vrati u Sanski most i počne ispočetka.

foto: Printscreen

Na nagovor supruga se prijavila u "Zvezde Granda".

- Ljudi često misle da je Armin samo moj suprug. Ja ne bih bila danas ovde u takmičenju da nije njega. Dvoumila sam se da li da se prijavim, da li sam dorasla tim stvarima, da li je ovaj svet za mene. Muzika jeste nešto što ja živim, ali da nije njega ja se ne bih pojavila, podržao me je. On vodi sve moje društvene mreže, on je kreator svih objava. Nije on mene ubedio da moram da se prijavim, samo mi je govorio šta su benefiti, šta nedostaci i ja sam izvagala– rekla je.

Kurir/Grandonline

Bonus video:

02:12 Ceca Ražnatović nakon finala Zvezda Granda