"URLAO JE KAKO JE VELIKI VERNIK, A ONDA NAS JE PIJAN UDARAO KLUPOM" Pevač otkrio skandalozne DETALJE koji će zaprepastiti Srbiju

Dejan Bajunović važi za jednog od traženijih pevača mlađe generacije. Muzikom se bavi ceo život, talenat je nasledio od ujaka, a na scenu je stao 2016. godine sa pesmom koju je napisala njegova majka.

Nedavno je objavio nove obrade starih pesama kojima je dao novo ruho, a sada je najavio i novu pesmu koju je snimio pre šest godina, ali kako navodi, nije bio trenutak da je objavi.

U emisiji „Ispovest“ pevač je po prvi put pričao otvoreno o svom privatnom životu, estradi, kolegama ali i mnogobrojnim anegdotama sa privatnih proslava.

Pre muzike si dugo trenirao folklor?

„Punih 18 godina sam igrao, tamo sam pevao i bio u igračkoj grupi. Dosta smo putovali, naučio sam dosta životnih stvari ali mi je u jednom trenutku dosadilo. Prvo sam samo igrao, posle sam i pevao na onim pauzama između folklora, to su neke tradicionalne pesme za koje ne znamo ni čije su. Tu sam otkrio talenat, pevušio sam oduvek, od kada sam bio mali. Moj ujak je jedan od najvećih talenata u Mačvi, nažalost nije iskoristio to na pravi način. Stalno mi je govorio da imam njega kao najbolji primer kako u životu ne treba.“

Da li si muzički obrazovan?

„Ja nisam išao u muzičku školu, ali sam kroz pevanje naučio koja je to intonacija koja meni leži, da bi mi bilo lakše jer ako znaš intonacije onda moraš da vladaš sa publikom i da praviš dobru atmosferu.“

Kako izgleda kafanska škola?

„To je ludilo, pevali smo jednom u Švajcarskoj od 19:30 časova do 11:30 sutradan, to kada preživiš… Ne pukne mi glas, pukne mi mozak od ludaka, ti tu ne vidiš kraj. Tada sam pevao od Cece pesmu ‘Sneg’ sedam hiljada puta, a jedan me je naltretirao da mu pevam pesmu ‘Violino moja vilo’ i sada kad mi neko naruči tu pesmu, meni jeza prođe kroz telo. Davali su oni pare, ali džabe, ako ja dobijem recimo 300 evra, a izgubio sam 500 živaca to onda nije vredno.“

Kada si počeo da nastupaš?

„Moji prijatelji i ja smo napravili jedan bendić, imali smo probe u nekoj garaži i vlasnik koji drži splav ‘Krug’ u Mačvanskoj Mitrovici nam kaže ‘uu ovo je dobro, ajde da svirate za Novu godinu kod mene’, a mi znamo samo 25 pesama i nismo hteli. On nam kaže da mi odsviramo tih 25 pesama, pa onda malo jedemo i onda opet sviramo i tako tri bloka’ rekao je da će nam dati 30 hiljada evra. To veće je bilo puno, nikada pre nisu dovodili narodnu muziku. On je nama dao 30 hiljada dinara, a to su bile velike pare tada, još nam je dao 20-30 dinara od pića jer su prodali preko 2000 pića.“

Na Jutjubu postoji snimak na kom te nose na rukama kroz salu.

„Ima dosta tih momenata sa veselja, neko je to okačio na platforme, bude tu dosta nekih sitaucija. Nisam to koristio za lični marketing jer ono što je pravo to će da ispliva.“

Šta te je u tvom poslu najviše šokiralo kada si počeo da pevaš na velikim veseljima? Da li si imao neke neprijatne situacije?

„Ja sam polako u to ulazio, ali neprijatnosti je bilo. Mladoženja nas je udario klupom na svadbi, sve nas iz orkestra. Ja ne znam šta je to, bio je ubijen, nadrogira se i dođe da leči neki kompleks na pevaču, on je hteo da nahrani sebi ego, ja sam pevač – došao sam da pevam, a on mlati pištolj i govori da je veliki vernik. Ako si vernik nemoj da nas boli glava sve od tebe, ‘ajde opušteno, ali to u poslednje vreme nema. Sada to ne bih trpeo ni za kakve pare, sada je i zakon takav da više ne mogu. U početku je bilo katastrofa, mi se pakujemo i neka budala dođe sa velikim nožem zabode ga u sto i pita ‘jel može neka pesma’ – pa kako da ne može, može šta hoćeš… Posle sam ja to prepoznavao, pa sam izbegavao. Muzika je lepa i divna dok ne udariš glavom od zid. Sa kriminalcima koji su ozbiljni nikada niko nije imao problem ni ranije, a ni sada, a to su samo šljamovi koji žele da mi umremo od straha kada oni dođu.“

Da li više pevaš privatna veselja ili klubove?

„Pevam podjednako, ali možda više volim klubove jer je tu ludilo koje ja volim. Masa ljudi uvek bude oko 5.,6. u mesecu kada svi dobiju plate, ako se našem narodu omogući plata od 1500 evra, ja ne znam šta će to biti. Svi ćemo pocrkati od alkohola, tamo u Mačvi ljudi daju pare na muziku… Ja sam pevao sve što postoji, odlazak u zatvor, dolazak, svadbe, rađanje dece, razvodi i otkrivanje pola bebe sam sad pevao – ovo nije normalno, prskaju nas od gore garant. Kaže mi čovek da otkrivaju pol bebe, biće 60 ljudi, pa da dođem sa harmonikom, klavijaturom i violinom…“

Pevao si odlazak u zatvor? Kakav je tu repertoar?

„Pa peva se ‘Ptičica’, neke pesme modifikujemo i tako. Pevao sam jednom čoveku i odlazak i dolazak, jedan me nije još zvao – znači nije još izašao.“

Da li pred nastup imaš neke rutine?

„Volim da popijem četiri-pet kratkih pića pred nastup i to mi je okej, cigare ne pušim, ali pušim svako drugo veče tompus, to mi prija. Volim da zabodem u ćošak neke kafane i tako. Ja radnim danima kada sam slobodan ne pijem, samo kada radim. Pivo nikada nisam popio, tata mi ga je smučio. Kada sam bio mali, vraćam se iz škole kada sam bio prvi razred nosio sam tri piva, kad sam bio drugi razred nosio sam pet, kada sam bio treći razred mogao sam da ponesem sedam piva. Zato pivo ne pijem, pijem žestinu a vinjak derem što kaže onaj… Jednom smo se za moj rođendan napili, otac i ja zaspali zajedno. Sad puno pričam o alkoholu kao da sam neki alkoholičar, nisam ali šta ću kada pevam za 500-1000 ljudi, ovaj mi na uvo govori ono, ovaj hoće pesmu raskinuo sa devojkom – pa kako da ga ne ostavi kada je budala, ti ostavljeni su najgori kada dođu na veselju.“

Jesi pevao nekada na romskim veseljima?

„Jesam pre korone, to krene od jutra, pa mlada i mladoženja idu da spavaju, pa se vrate sa čaršafom – ako nema ništa na njemu onda mladini plaćaju sve, muzika nekada izađe po 150.000 evra. Bude tu puno pevača, pa avionske karte, hotelske sobe – to sve uđe u cenu.“

