"OŽENIO BIH TE, KAKO SI LEPA" Ovako je Žika Jakšić obasipao Tanju Savić komplimentima, a bio je u vezi sa njenom KOLEGINICOM

Voditelj Žika Jakšić u emisiji nije mogao da sakrije oduševljenje Tanjom Savić, te je izjavio da bi je oženio. Ovo je nasmejalo mnoge u studiju, pa i pevačicu.

Pevačica Tanja Savić se, naime, proslavila tokom takmičenja u "Zvezdama Granda", a nedavno je bila deo žirija u emisiji "Nikad nije kasno".

Voditelj Žika Jakšić nije mogao da sakrije oduševljenje pevačicom, a poznato je da je on ranije bio u vezi sa njenom koleginicom Slavicom Ćukteraš.

"Vidi Tanjicu, bravo za nju. Kako si lepa, majke mi. Lepše izgledaš sad nego pre deset godina. Majke mi, kada bih se ženio ponovo, samo bih tebe oženio. Ti radiš svoj posao, ja radim svoj posao, ne moramo ni da se viđamo. Nema veze", našalio se Žika Jakšić na svoj i na Tanjin račun.

"A kako posle da se razvedeš?", dobacio je jedan od takmičara kroz smeh.

"Nemam ja šta od Tanje da se razvodim, ma, ne moramo ni da se viđamo", odgovorio je Žika, a Tanja nije ostala imuna i priznala je da joj je Jakšić jedan od ljudi sa estrade koji joj je veoma drag.

"Znam da se Žika šali. Mi se znamo toliko godina i on želi da kaže da sam postala žena", poručila je Tanja Savić.

Tanja Savić se posvađala sa dečkom pilotom

Tanja Savić otkrila je da se na dan kada je izašao njen album posvađala sa 11 godina mlađim dečkom Muhamedom Bešićem Mukijem, koji je po zanimanju pilot.

foto: Printskrin/Instagram

- Muki i ja smo se posvađali kad je moj album izašao. Taj dan nismo pričali. Neke gluposti su bile u pitanju. Ja sam mnogo emotivna, mene to na primer nervira, na meni se sve to vidi. Otišla sam na nastup nervozna i bolesna, zakasnila sam sat vremena jer sam morala sa njim da pričam, da izgladimo naš odnos. Častila sam sve goste pićem. Kad je trebalo da platim taj ceh bio je mnogo veliki, ali dobro, morala sam da se iskupim. Rekla sam im da naruče šta hoće, to me je koštalo 5.000 evra - rekla je za pevačica.