"SAŠA POPOVIĆ MI SVE SKINUO, NI DINAR NISAM VIDEO OD SILNIH MILIONA" Bane Bojanić žestoko opleo po bivšem direktoru Granda BANKROT

Bane Bojanić se pojavio na promociji novog albuma koleginice Tanje Savić, te tom prilikom otkrio niz detalja iz privatnog i poslovnog života.

- Znam Tanju 20 godina, od početaka njenih. Ona ima dobru dušu. Treba ostati normalan uz sav uspeh ovoliki - kazao je Bane prvo na Tanjinoj promociji.

Osvrnuo se na biznis sa kamionima, sa kojim je doživeo velike turbulencije, pa je jednom prilikom morao i bankrot da proglasi.

foto: Kurir

- Biznis je tu, u Americi. To rešavam uskoro. To prodajem. Vraćam se u Srbiju, ali ipak sam ja 20 godina tamo, u procesu je sve to... Nema nigde života kao ovde. Ja imam šest, sedam pesama koje su bili hitovi, i sad su. Moj lik ne mogu da povežu sa hitom. Napravio sam veliku pauzu - rekao je on.

foto: Nemanja Nikolić

- Ja sam otišao u Ameriku i nisam se bavio Jutjubom i tim stvarima... Kad su shvatili da, recimo, jedna moja pesma, koja je imala 70-80 miliona pregleda, nije na Grandovom kanalu, obrisali su je. Onda je Saša "oborio" to, ukinuo. Ko je zaradio od toga nemam pojma... Ja nisam ni od ovih drugih 40 miliona što je na "Grandu" za pesmu "Samo pijan mogu"! - istakao je Bane.

Kurir.rs/Blic/preneo I.L.

Bonus video:

00:08 Tanja Savić na promociji novog albuma