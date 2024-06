MAJKA NADE TOPČAGIĆ DO SMRTI ŽIVELA U KAMP-PRIKOLICI! Komšije iz sela Tarevci otkrile sve detalje, stravičnu SMRT ne zaboravljaju

Nada Topčagić rođena je u Tarevcima u blizini Modriče u Bosni i Hercegovini, gde je sa porodicom provela mladost, i o tome je vrlo često govorila dok se prisećala svog detinjstva.

Kuća u kojoj je odrasla je srušena i sada na tom imanju postoji samo kuća koju je pevačicina sestra Almasa počela da gradi još pre rata, ali nije završena. U njoj danas živi Nadini dalji rođaci, koji nisu hteli da pričaju sa našom ekipom kada smo bili u poseti Tarevcima s namerom da uradimo reportažu u Topčagićevoj. Prema rečima Nahdet Sulejmana Salka, meštanina Tarevca, oni su ponosni na svoju poznatu sugrađanku, ali joj samo zameraju što ih ne posećuje odavno.

foto: Nemanja Nikolić

- Upoznao sam Nadu 2008. godine, kada joj je majka bila u bolnici. Imao sam radnju u centru, u koju je ona redovno dolazila kako bi kupovala potrebne namirnice. Moram joj zameriti što majci nije posvetila više vremena i nege, a toliko je opevavala. Ona je mlada otišla iz ovog mesta, trbuhom za kruhom je otišla za Srbiju. Poznavao sam i njenog oca Redžu, on je bio fin i tih čovek. Talenat za pevanje pokazala je još u srednjoj školi, a nasledila ga je od porodice sa očeve strane. Nada je ovde imala jednu veliku ljubav, njena prva ljubav bila je odavde, moj rođak. Kada je odlučila da ode u estradne vode, on to nije podržao, pa su se rastali. Ona kada je čula da se on ženi, dolazila je u Modriču, bila je ovde pijana i razočarana - rekao je Salko. On je potom ispričao da je Nadina majka Hamida do smrti živela u kamp-prikolici.

foto: Nemanja Nikolić

- Naravno da samački život nikako nije dobar, sigurno da ni njihovoj majci nije prijao. Almasa, Nadina sestra, počela je da gradi kuću još pre rata, koja i dalje nije završena. Ona živi u Nemačkoj, dolazila je ovde na nekoliko dana sa kamp-kućicom, u Zenici ima još dve kuće. Njihova majka Hamida poslednje dane provela je ovde na placu u kamp-kućici, tu je živela godinama pred smrt. Moram da zamerim mojoj prijateljici i sugrađanki Nadi što ocu Redži nije podigla grob. Mislim da je njen otac bio jako fin čovek i da je to zaslužio i da se Nada neće ljutiti kada bude gledala ovaj video - iskreno je za Kurir pričao Sulejman pre nekoliko godina.

foto: Printskrin/Facebook

- Nadina majka Hamida je volela je da ima mačke. Bila je okružena životinjama, uvek ih je hranila. Slabo je Nada obilazila ovaj kraj, sem tih deset dana pred njenu smrt. Ima tu pesmu i spot o majci, a mi koji smo ovde znamo da joj se malo posvetila, mislim da je trebalo više pažnje da joj posveti. Iskoristio sam priliku kada je bila ovde da je pitam da zapeva Tarevcima, ona je tada rekla hoću, dogovorićemo se, ali na tome je ostalo - dodaje on tada.

Tragedija - Njih su tri sestre, najmlađa sestra Nadina i od žene moje je umrla u izbeglištu u Austriji. Njena ćerka je živela sa babom, sa Nadinom mamom… Ovde su živele njih dve. Ja sam otvorio račun, slao pare iz Nemačke, a oni su radili tu - rekao je zet Nade Topčagić, dok se komšija za Alo prisetio tragedije. foto: Printscreen - Ta familija je bila dobra, od brata sin je bio isto dobar pevač, bio je u kulturno umetničkom društvu, tu je pevao, ali kada se zaratilo onda je tamo ubijen, baš na liniji gde je bio, od onih koji ga ne bi trebali ubiti. Baš sam se toga setio pre jedno sat i po, valjda je to božije davanje, znam ga dobro on je dobar dečak bio. Bio je i dobar radnik, oni su imali poljoprivredno dobro, ali baš se sećam kada je ubijen… To je tako, život je škola, život je…

