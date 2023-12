"UBIJEN JE..." Komšije Nade Topčagić razotkrili stravični priču o kojoj pevačica do sada nije pričala

Selo Tarevci u Republici Srpskoj je rodno mesto Nade Topčagić koje krije priču o životu i tragedijama koje su zadesile pevačicu.

Meštani ovog sela otkrili su kakva je Nada zapravo, kada se kamere ugase.

- Njih su tri sestre, najmlađa sestra Nadina i od žene moje je umrla u izbeglištu u Austriji. Njena ćerka je živela sa babom, sa Nadinom mamom… Ovde su živele njih dve. Ja sam otvorio račun, slao pare iz Nemačke, a oni su radili tu - rekao je zet Nade Topčagić.

- Sve najbolje mislim o Nadi. Evo, dođemo, radimo ovde malo, a o Nadi sve super mislim - kaže Nadin rođak koji je on jedan od angažovanih na sređivanju nove kuće.

- Znam je od detinjstva, normalno se ponašala. Svima je drago što je napravila uspeh - kaže meštanin sela Tarevci, ali i otkriva da pevačicu nije video godinama:

- Ja ne znam, nisam je video 20-30 godina.

- Očekujemo da dođe. Trebalo bi da dođe, da vidi šta se radilo - kaže rođak koji je zadužen za radove na kući.

U selu Tarevci je pusto, Dom kulture u kom je Nada počela da peva odaje utisak da se iz njega dugo nije čula muzika, ipak, jedan meštanin se prisetio Nade, ali i tragedije koja je zadesila porodicu.

- Sećam se malo, kao devojka je ona dolazila tamo kod tih svojih rođaka, ali sve je to izumrlo… - priseća se meštanin sela Tarevci i nastavlja:

- Dolazila je ona, ali nije često, takav joj je i posao, to je normalno sve, takav joj je i način života, trka, inače svi trčimo. Hvala bogu da je otišla i da je uspela u svom životu, svako za sebe radi i živi. Ona je neosporno umetnica - kaže Nadin komšija i priseća se tragedije koja je zadesila porodicu:

- Ta familija je bila dobra, od brata sin je bio isto dobar pevač, bio je u kulturno umetničkom društvu, tu je pevao, ali kada se zaratilo onda je tamo ubijen, baš na liniji gde je bio, od onih koji ga ne bi trebali ubiti. Baš sam se toga setio pre jedno sat i po, valjda je to božije davanje, znam ga dobro on je dobar dečak bio. Bio je i dobar radnik, oni su imali poljoprivredno dobro, ali baš se sećam kada je ubijen… To je tako, život je škola, život je…

Nadu su, nažalost, zadesile porodične tragedje, ali, po rečima njenog zeta, najteže je podnela gubitak majke.

- Jeste, kao svakvi roditeli, roditeli se samo jednom ima, nema više. U godinu dana su umrle moja mama i njena mama. Umrla je moja mama, u isto vreme iduće godne umrla je njihova mama, moja tašta - kaže Nadin zet.

O pevačici je zet imao reči hvale, pa je rekao i:

- Ali, ona je poštena bila, to hoću da kažem. Da nije poštena, da je bila kafanska neka pevačica, ne znam kako bi prošla. Ona je imala svoj cilj, ima svoj stav prema narodu, prema gostima, prema publici svojoj. Nije se upuštala u neka uživanja sa drugima i to. I njoj je malo nezgodno kada se piše svašta, ali ona ne treba da se stidi odakle je počela i ko su joj roditelji, pa šta, svi smo ljudi.

