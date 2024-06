HARAO JE BALKANOM, A ONDA JE OTIŠAO U AMERIKU I NAŠAO MUŽA! Sin poznatog POLITIČARA ostavio mikrofon, a evo čime se sada bavi!

Pevač Fuad Backović, zvani Deen, koji je Bosnu i Hercegovinu predstavljao na Pesmi za Evroviziju, napustio je estradu i Balkan i već nekoliko godina živi i radi u Americi.

Naime, nekadašnji član boj benda "Seven up" šokirao je sve kada je objavio da se zbog ljubavi sa muškarcem preselio na drugi kontinent. On danas živi sa svojim partnerom u vili sa bazenom u elitnom delu Los Anđelesa, te ne Instagramu neretko deli fotografije, a sudeći po njegovim objavama živi na visokoj nozi.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, Din je promenio profesiju i danas se bavi modom, te radi kao stilista za venčanja.

On se nedavno oglasio za medije i progovorio o svom životu posle mnogo godina u ilegali.

- Odlučio sam da se povučem sa muzičke scene jer me vise ništa nije tu fasciniralo i držao. Ja sam u Milanu studirao, moda je moja velika ljubav, onda sam samo dobio poziv i zelenu kartu i odlučio da promenim život iz korena. Dakle tako sam se doselio u Ameriku a ne na način na koji mnogi misle i pišu. Meni je ovde lepo, srećan sam i ne nameravam da se vraćam na muzičku scenu - rekao je on.

foto: Printscreen

Krajem 2000. povukao se sa muzičke scene i odselio se iz Bosne i Hercegovine, i to zbog fakulteta. On je, naime, upisao fakultet modnog biznisa na Institutu Marangoni u Milanu, koji je i završio.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, pevačev otac je bosansko-hercegovački političar Zaim Backović, međutim Deen je svojevremeno rekao da zbog toga nije imao privilegije na javnoj sceni. Nakon sedam godina života u Milanu, Deen se preselio u Los Anđeles. Već neko vreme je u vezi sa umetničkim producentom Vilom Farsonom, i na društvenim mrežama ne kriju svoju ljubav.

Deen se, inače, više ne bavi muzikom, već modom, i radi kao stilista za venčanja.

kurir.rs/blic/preneo I.L.

Bonus video:

01:20 Devijčica u delirijumu zbog Vlahovića