MAJA NIKOLIĆ: ZAHVALJUĆI STOJI SU ME ZAVOLELI ČAK I HEJTERI! Pevačica otkrila detalje dok je prošla pakao u životu

Maja Nikolić tvrdi da je zahvaljujući koleginici Stoji Novaković posle dužeg vremena snimila hit pesmu, ali i to da je koleginica bila uz nju u najtežem životnom razdoblju:

foto: Privatna Arhiva

- Došla sam na ideju da uopšte snimim novu pesmu zahvaljujući Stoji. Pozvala me je jedan dan i rekla "Maki, idemo do studija. Idemo da biraš pesmu, nećeš više da snimaš pesmice. Snimila si 280 pesama, mogla si za taj novac da kupiš 20 zgrada". Nas dve smo jako bliske. Idemo zajedno u šoping, imamo istog frizera. Mogu sve da joj kažem, jer je predivno jedno blagorodno stvorenje. Jako joj verujem jer mi je kao sestra i ja budem po dve nedelje kod nje u Perlezu. Sva iskušenja koja sam imala ona je bila uz mene. Konkretno, kada mi je bivši muž otimao dete, ona me je uvek zvala, bila sam kod nje kući, priča sa mnom i bude mi lakše- priča Nikolićeva i nastavlja:

foto: Privatna Arhiva

- Uvek me pokupi kolima i nije mi dozvoljavala da padnem u depresiju. Po ceo dan budemo zajedno, pa se ja uveče vratim kući.Ja se ispunim energijom i izađem na ulicu kao da ništa nije bilo. Najveća bol je kada majci oduzmeš dete. Žena koja ima dušu kao nebo, zato joj je bilo krivo kroz šta prolazim. Ja sam osetljiva na decu, kao i svaka prava majka. Ja sam mentalno jaka šta sam sve prošla kroz taj rijaliti, ali kao majka sam jako ranjiva. Nisam kao neke druge naše pevačice koje neću da imenujem. Prošla sm veliko iskušećnje i nosila veliki teret. Zato je ušla u studio sa mnom i rekla mi da prelazim na folk. Sav novac će biti kod mene. Žena uspešna celu kuću je sama krvavo i pošteno sagradila. Ne hvalim je ona je jedino mogla da razume šta sam prošla. Izaista izabrala mi je je hit "Štikle na sto". Čak sam dobila pohvale od onih koji me ne prate. A i hejteri zavoleli zbog nove pesme. Videla sam žene koje kleču ispred nje i čupaju kosu. To može da oseti samo onaj ko je bio na njenim nastupima.

foto: Privatna Arhiva

Krenemo da snimamo spot i jutjub mi 15 kadrova cenzurisao kao zbog golotinje. Ne zbog mene, već zbog toga što je maneken bio nag od struka ka gore. Eto, jutjub je pooštrio parova i pored silikona i golih zadnjica ja sam počela da plačem i javila sam najboljem projatelju na estradi Dejanu Milićeviću. Zovem ga i kaže jao Maki greota da propadne i on je putovao i rešio mi sve vrlo brzo. Sve je organizovao u nekoliko poziva.izašao mi je u susret i sve lepo uradio samo da bi ja imala hit- zaključuje ona.

