SVI JOJ KRIVI ZBOG SUNOVRATA KARIJERE! Selma Bajrami prvo optužila Maju Nikolić da joj je napakovala aferu, a sad uradila još gore

Bosanskohercegovačka pevačica Selma Bajrami, kojoj je zabranjen ulazak u Srbiju pošto je na nastupu pokazala "dvoglavog orla", simbol takozvane velike Abanije i pevala albanske nacionalističke pesme, ne miri se sa činjenicom da je izgubila tržište na kojem je najviše zarađivala i gradila karijeru, koja je sad u sunovratu.

Bajramijeva je na svom Fejsbuk nalogu podelila snimak Maje Nikolić iz jedne televizijske emisije, rugajući se njenom pevanju.

Podsetimo, Bajrami je nakon skandaloznog nastupa u jednom sarajevskom lokalu, gde je pokazivala dvoglavog orla, pokušala da se opravda i sve vali da Maju Nikolić i voditelja Ognjena Amidžića.

- Prisutna sam u medijima, gostovala sam u najgledanijim emisijama, pretpostavljam da sam nekome zasmetala. Ja sam došla i zasijala, a u jednoj emisiji koja je išla uživo sam reagovala na neke stvari, jer sam imala potrebu da to uradim kao žena, dama, majka. Tu emisiju su gledali i moji roditelji. Neki su se uvredili, moguće je da su na neki način ti što su bili u emisiji ili vodili emisiju tražili neki razlog da mene ocrne u medijima, iskoristili su taj momenat, ja sam kolateralna šteta i žrtveno jagnje - izjavila je Selma.

Maju Nikolić joj nije ostala dužna:

- Treba da se izvini i Ognjenu i Srbiji i svima iz Srbije koji vole njene pesme jer je prodana duša koja je zbog para pokazivala dvoglavog orla sto je velika uvreda za svakog Srbina. Jer Kosovo i Metohija su kolevka srpstva i nikad nisu bili niti će pripadati Albancima. Car Lazar je zajedno sa svim kosovskim junacima krv svoju Svetu prolio za to i celo Kosovo i Metohija su natopljeni krvlju Srba junaka! Zato srpsku zemlju niko ne može da otme! Treba da je bude sramota koliko je glupa ispala a u stvari bezobrazna da se šlihta Albancima jer da je čitala istoriju znala bi da se sa nacionalnim i duhovnim pitanjem kolevke srpstva ne igra.

Izmislila da su tražili da promeni ime

Selma Bajrami, iako je prošlo nekoliko meseci od skandala, nedavno je okrivila jedan narod da je on kriv za sunovrat njene pevačke karijere.

foto: screenshot

"Smatram da sam ja se zvala malo drugačije, da bih ja puno dalje dogurala. To je činjenica, neka ljudi misle šta hoće. Da sam ja se samo drugačije zvala. Da nisam Selma Bajrami. Imala sam situacija gde su meni govorili neki ljudi da ja promenim svoje ime da bih ja se dodvorila nekoj publici. Nikad u životu. Ja sam to što jesam. Ja sam bosanska pevačica sa albanskim korenima. Sa svojim porodicama sam i odrasla u Bosni i Tuzli. I ponosna sam na svoje poreklo. Nikada ni zbog čega, ni zbog kakvih para to neću menjati. Koliko god se u to mešali. Imam ja svoju publiku, svoj raju koja me voli i od kojih lepo živim. Koja izuzetno poštujem i to pokazujem na svojim nastupima. Jer se maksimalno dajem. Znaju da moj nijedan nastup nije trajao ispod tri sata u komadu", rekla je za bosanske medije, što je izazvalo veliku rekaciju na društvenim mrežama.