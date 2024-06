"PRINOVA STIŽE NA LETO" Petar Grašo čeka još jednu bebu sa 14 godina mlađom, otkrio POL DETETA

Pevač Petar Grašo (48) čeka drugo dete sa 14 godina mlađoj izabranicom Hanom Huljić, a sada je otkrio i pol deteta.

Naime, on je otkrio da će ovog leta dobiti sina, dok su 2022. godine postali roditelji devojčice kojoj su dali ime Alba.

Grašo je ispričao i kako se Hana trenutno oseća.

"Kako je Hana? Kao svaka trudnica. Jedan dan joj se jedu kroasani, drugi dan ne voli kroasane. Onda joj jedan dan super miriše moj parfem, drugi dan joj je grozan. To valjda tako treba da bude, to je ok", rekao je za In Magazin.

"Toliko uživam u svakom trenutku s njom, znam da će brzo narasti i možda sad jedva čekam da naraste, ali kad naraste, biće mi žao. Predivna je, vesela je, unela je nešto posebno u naš život", rekao je pevač.

