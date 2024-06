OVO JE BEBA JANJUŠA I ANELI! Objavljena prva FOTKA DETETA ikad, evo kako izgleda

Aneli Ahmić nedavno je saznala da je u drugom stanju da Markom Janjuševićem Janjušem.

Aneli Ahmić otkrila je da će na pregledu doneti konačnu odluku o rađanju deteta, a danas je napustila rijaliti u pratnji produkcije.

Naime, Aneli Ahmić je danas na prvom pregledu saznala da je trudna šest nedelja, što znači da je u drugom mesecu, a sada su na njenom profilu na Instagramu osvanule slike ultrazvuka, kao i izveštaj sa lekarskog pregleda.

foto: Printscreen

"Da začepimo svima usta. Tražili ste slike sa ultrazvuka i papir da vidite. Izvolite, dosta mi je više ljudi koji govore da je lažna trudnoća" - pisalo je u objavi.

Aneli i Janjuš imaju turbulentan odnos od samog starta, a svi su delili mišljenje da će ih upravo njeno blagostanje umiriti, no ništa od toga.

Da li će Aneli zadržati bebu, još uvek se ne zna, iako je najavila da će posle pregleda doneti odluku.

Aneli Marko Janjušević Janjuš čekaju svoje dete, a njena porodica očajna je zbog toga. Došli smo u posed prepiske sa Anelinom majkom Jasminom, koja je napisala da će se odreći ćerke ukoliko nastavi život sa Janjušem nakon rijalitija.

foto: Printscreen

Podsetimo, Aneli Ahmić je nedavno u rijalitiju "Elita" uradila test na trudnoću, koji je bio pozitivan.

- Ovo je od Boga, izgubio sam brata i vidiš šta se sad dešava... Samo me muči što smo se svađali. Ja to želim jer sam radio to sa nekim koga volim i u koga sam se zaljubio - rekao je Janjuš plačući.

- Ja nisam svesna... Sinoć sedim, krvarila sam i zvala sam Anitu. Ja sam odmah osetila simptome, znala sam da mi se nešto dešava. Imala sam kiselinu, tako sam i celu trudnoću imala - nastavila je Aneli.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

00:17 Aneli Ahmić vređa svekrvu