SKANDAL NA NASTUPU MARIJE ŠERIFOVIĆ! Pevačica prekinula koncert, zbog četiri momka POBESNELA: Ne dao Bog da mi sin bude takav...

Pevačica Marija Šerifović održala je koncert u Švajcarskoj, a u jednom trenutku je prekinula nastup zbog četiri momka iz publike pa im se odmah obratila.

Naime, Marija im je žestoko odbrusila zato što su sve vreme dobacivali dok je želela da održi mini govor.

- Vas četvorica ste toliko nevaspitani, da je to pakao. Neviđeno ste nevaspitani, ja to moram da vam kažem, praštate. Stvarno ste nevaspitani. Ako razumete, ako ne razumete, prevedite im. Uh što sam se iznervirala, j***la bih im mater sad. Ali hajde, nema veze, mladi su. Ne dao mi Bog da mi sin bude takav, ubila bih se odmah. Sad vam praštam drugi put neću - rekla je Mari

Podsetimo, Marija Šerifović nedavno je održala prvi solistički koncert u rodnom Kragujevcu, a tada je otkrila kakve uspomene je vezuju za detinjstvo.

-Ne mogu da ti kažem baš pravu istinu kakve emocije budi, ali imam neke fragmente i to je uglavnom neko rano detinjstvo vezano za taj neki mali stančić od 40ak kvadrata sa jednom od najvažnijih žena u mom životu, a to je moja baka Draginja koja me je očuvala. Te uspomene su najlepše, sve što je dolazilo sa osnovnim i srednjim školama je manje važno jer kako krene škola krenu i problemi. Svoje detinjstvo bih opisala kao zanimljivo, vedro, veselo. Postojala je faza prevremenog odrastanja. Sve u svemu bih rekla da je bilo koliko lepih toliko ružnih stvari iskreno rečeno. Smatram da nisam bila uskraćena ni za šta - rekla je pevačica.

