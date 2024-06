"PRIMILA SAM ČETIRI FLAŠE KRVI" Janjuševa baka nije dobro, sve zbog haos sa Aneli, evo šta se tačno dešava

Mediji su porazgovarali sa meštanima Prijepolja o trudnoći Aneli Ahmić sa Markom Janjuševićem Janjušem i njegovom učešću.

Ovim povodom, mediji su putem poziva porazgovarali sa Janjuševom bakom, Punimirkom, koja je u razgovoru sa njima otkrila kako se nosi sa porodičnom tragedijom, te je i priznala kako gleda na Anelinu trudnoću.

- Da vam kažem, ja to uopšte ne gledam. Mene to uopšte ne intresuje, muž mi je gledao, ali je on umro...Šta kažem?! To je budalaština obična, da je sreće smirio bi se, brat mu je nastradao, ne mogu da se smirim, svaki dan plačem, a on otišao tamo da vrca. Kako sam?! Išla sam primala krv četiri flaše, toliko me je to pogodilo. Pre 10, 15 godina mi je ćerka poginula i sada se ovo desilo, ovo mi je gore, ne mogu da vam opišem uopšte...Svaki dan plačem i sekiram se. Neka radi šta hoće, šta me briga, ima jedno dete - rekla je Punimirka.

