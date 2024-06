JOVANA JEREMIĆ OTKRILA NEOSTVARENU ŽELJU: Volela bih da budem Sandra Meljničenko

Jovana Jeremić u javnosti deli svoje najintimnije želje i tajne, pa je u emisiji "Sceniranje" kod voditeljke Ljiljane Stanišić otkrila da bi volela da bude ni manje ni više nego Sandra Meljničenko.

Domaćica Jutarnjeg programa na Pink televiziji bez dlake na jeziku je odgovarala na konkretna i direktna pitanja o njenom životu, karijeri i intimi.

Posebno su se dotakle švalerki na koje je Jovana osetljiva:

- Sve televizije koje su dozvolile da švalerke njihovih prijatelja rade su pukle. Ako hoćeš da ti se uništi televizija ti dovedi švalerku. Druže, nismo mi svratište za svalerke- rekla je Jovana.

Mnogo te muče te švalerke, samo pričaš o švalerkama - konstatovala je Stanišićka.

- Kako da me ne muče, pa zbog njih, skarabudežnih likova ja sam ja sedela u rijalitiju Iako sam bila najbolja u svemu. Odlično znaš o čemu ja pričam.Ljiljana, ne pravi se luda, znaš ti dobro. Sad ih srećem na događajima. Ja sam Jovana Jeremić, nema dalje. To je ličnost. Onda njihovi muževi ili švaleri kad ih ostave, zovu mene.Onda se izvinjavaju što su radili protiv mene. Ja razbijam predrasude. Nema više pepeljuga ide za princa. Kraljica se udaje za kralja, ne biva drugačije- smatra Jovana.

Poznato TV lice ružičaste televizije se osvrnula i na žene koje se bave najstarijim zanatom.

- Ljiki, što bi rekla moja majka za jednokratnu upotrebu nije problem, navući ćemo im masku, stavićemo periku da niko ne vidi kada doleze u hotel. Gde su te starletice, gde su rodiše li?Aaaa, Jovana Jeremić je bila u pravu. Ja kada imam poslovni sastanak idem u hotel na doručak, sretnem starletice, ja pitam konobara otkud ona ovde? On kaže ćuti, ta ti je iz pet soba izlazila noćas, a gde su ovi što su konzumirali usluge, pa mušakarci sa kapuljačama na glavi izašli. Neću da propagiram lažni sistem vrednosti u medijima. Te žene nikad neće biti Sandra Meljničenko kojoj spočitavaju ko je i šta je.Sve su ljubomorne na Sandru - istakla je Jeremićeva.

Je l si ti nova Sandra Meljničenko - upitala je Ljiljana Jovanu.

- Uh, to će sudbina da odredi da li sam nova Sandra Meljničenko ako me pitaš da li bih to volela odgovor je da volela bih- kao iz topa je rekla mala koja za sebe voli da kaže da čini čuda i nastavila:

- Sandra Meljničenko je uspela u životu. Mogu da joj pljunu pod prozor sve ove kurve koje laju za njom. Nisu Sandra i ne mogu da budu ona. Meni je drago da se udala za takvog čoveka koji joj je prepisao celu imovinu. Da li je to uradio zbog papira to znači da je voli i da je poštuje. Bravo Sandra, alal ti sve- poručila je domaćica Jutarnjeg programa na nacionalnoj televiziji.

