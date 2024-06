VELIKA ISPOVEST ANELI AHMIĆ! Rešila da prizna sve svoje LAŽI, priznala šta je KRILA od svih, a onda otkrila zbog čega se KAJE

Aneli Ahmić potpuno je okrenula ploču otkako je u drugom stanju, a sada je priznala da se kaje za mnoge stvari.

- Kajem se što nikada nisam slušala majku. Ne odnosi se samo na životne partnere. Uvek kad mi je govorila, ja nisam htela da je saslušam. Kasnije kad dođu te stvari na naplatu meni bude krivo. Ja sam kroz svoje veze dala sve od sebe, baš sam posvećena, uvek sebe žrtvujem. Ja sam se ogrešila o svog bivšeg partnera Vladana. Ja sam htela sebi naći lek zbog veze pre Vladana. Ja sam bila slobodna izlazila sam i sve to. Vladan je video da sam ja krenuo drugim putem, mene je taj dečko uputiti na pravi put, lagala sam se, zezala sam ga. Ogrešila sam se o njega, ali bila sam u tom nekom filmu zabave, ludila - rekla je Aneli.

foto: Printscreen

- O koga si se ogrešila u Eliti? - glasilo je pitanje za nju.

- Pokajala sam se zbog svađe sa Miljanom. Svašta smo jedna drugoj rekle, mene je stvarno kopkalo to dugo. Onda prema Mići, on je uvek tu bio uz mene, to nije fer prema Mići, kada mu ja nekad kažem neke stvari u besu - odgovorila je.

A na pitanje da li se ogrešila o Janjuša bila je izričita da ne smatra da je nešto uradila pogrešno u vezi njega.

foto: Printscreen

- Ne, dala sam sebe 200 posto. Bila sam najbolja verzija, ja sam po prirodi, drska, prgava, a sa njim u odnosu sam ćutala. Mislim da je neko na mom mestu da bi lupao, skakao i lomio. Duboko sam se pokajala što se tiče Miljane, to me je baš kopkalo - rekla je Aneli.

Bonus video:

00:17 Aneli Ahmić vređa svekrvu