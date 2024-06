VELIKI INTERVJU JELENE KARLEUŠE U JEKU RAZVODA OD DUŠKA TOŠIĆA: Karli o muškarcima, porodici, kolegama, Ceci, Zvezdama Granda...

Jelena Karleuša bila je zvezda večeri na svečanom izboru za Mis Srbije 2024. godine, a u žiriju je dobila mesto predsednice.

Pop zvezda se na ovom događaju pojavila kao prava diva u najelegantnijem izdanju do sad - beloj dugoj haljini i ogrtaču i s frizurom u stilu Merilin Monro, a uz holivudsku šminku i plastinastu periku, naglasila je i mladež na licu koji ponekad prikriva.

Iskrena kao i uvek, pevačica nam je priznala da se nakon incidenta u porodičnoj vili na Dedinju, trenutno nalazi u fazi sporazumnog razvoda od supruga Duška Tošića, a na samom početku je istakla da za sebe ne misli da je lepa žena:

- Osećam se glamurozno iako je 40 stepeni napolju. Velika mi je čast što sam pozvana da budem predsednica žirija za Mis Srbije. Jedna ozbiljna titula, koja bira damu koja ce predstavljati Srbiju na svetskom izboru na najbolji mogući način. Srbija je poznata po najlepšim ženama - istakla je JK.

Kad si se pojavila ovde na Trgu Republike, svi su rekli samo jedno: "I evo je, posle svega..."

- Za mene to uvek prokomentarišu. Svaka tri dana i "evo je, posle svega..." Čekamo to na dva dana, pa na dan, pa onda i da se ne pojavim jednog dana. To bi možda bilo najbolje.

U kakvim si odnosima sada s Duškom s obzirom na incident koji se između vas desio nedavno?

- Situacija je takva da smo trenutno u fazi sporazumnog razvoda.

Postoji li mogućnost da se vratiš u žiri "Zvezda Granda" i da li bi to volela?

- Sada je to format koji je izgubio na sjaju. Biraću reči, ovo je diplomatski odgovor koji je i mene iznenadio. Sada ne. Ja sam dugi niz godina to odradila baš onako kako treba, a sad kad se ta čarolija izgubila bilo bi mi jako teško da vratim tu gledanost. Svakako, mnogo sam volela to takmičenje.

Za koji novac bi sela u žiri pored Cece Ražnatović?

- Taj format je u rukama ljudi koji nisu prijateljski nastrojeni prema meni, tako da nije sve u novcu.

Šta misliš o duetu Cece i Vojaža?

- Mislim da je taj duet nešto najgore što se ikad snimilo u našoj zemlji. Ne znam da li si očekivao ovakav odgovor. Ja nisam žena koja kalkuliše, kažem ono što mislim. I to licemerje kolega koji govore za nešto da je fantastično, a nije... Nikad nisam bila takva. Zato na kraju imaš ono: "I evo je, posle svega..." Ali, šta ću...

Ćerka Nika je opet glavna zvezda na društvenim mrežama.

- Da. Prvo sam ispratila Niku na maturu, a potom u Nemačku da prati našu reprezentaciju. Ja sam ponosna majka zbog njene mature, bila je prava princeza. Fudbal je interesuje, to je verovatno genetika na oca. To mi nije baš najjasnije zašto to baš toliko voli. Više ne trenira fudbal, sad trenira odbojku. Voli sve sportove, a posebno fudbal. Nadam se da će joj se neki fudbaler svideti.

Da li si nekad razmišljala da se prijaviš na izbor za mis?

- Kako da ne, ali nikada nisam bila dovoljno lepa. Nisam lepa kao ove devojke, ali smatram da pored lepote one poseduju i harizmu, šarm i intelekt.

Liniju svakako trenutno imaš.

- Nikada nisam imala manekensku liniju, ali način na koji sam ja donekle u dobroj formi ne bih preporučila. Imam dosta stresa.

Koga smatraš najlepšom Srpkinjom danas?

- Sebe uopšte ne ubrajam u lepe žene, ali mogu da kažem da sam interesantna. Svakako zabavna, nikako dosadna, a i to neko ceni. Srbija je poznata po izuzetno lepim ženama. Prva osoba koja mi je pala na pamet je Snežana Savić. Ona je klasična lepotica kao Monika Beluči, ali pre nje. Otprilike ta slovenska, srpska lepota, to je nešto što mislim da se izuzetno ceni.

Šta više ceniš - spoljašnost ili unutrašnje osobine kod žena?

- Izgled je definitivno nešto što je kratkog daha, a ono što ženu čini opasnom i neodoljivom je upravo njen duh i taj neki "X faktor". Imamo puno lepih žena, ali zavodnice i fatalne žene su po nekom pravilu uvek posebne i specifične žene. Ovo je muška planeta gde vladaju muškarci i igra se po njihovim pravilima, živimo u muškim ratovima i zakonima, mislim da žene trebaju da koriste jedino lepo oružje, a to je lepota. Ova planeta bi bila savršena da njome vladaju žene, ne bi bilo ratova, a muškarci treba u budućnosti da služe samo za produženje vrste, jer nas guraju u apsolutnu propast.

