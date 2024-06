ANELI PRIZNALA SVE NAKON PREKIDA TRUDNOĆE Raskrinkala Janjuša do srži: Ona nije ništa iznela, koliko je mogla!

Aneli Ahmić prekinula je trudnoću na jednoj privatnoj klinici u Beogradu, nakon čega se odmah vratila u rijaliti.

Ne može da sakrije da se oseća veoma loše. Svi cimeri našli su se starleti kada joj je bilo najteže, bili su uz nju,m tešili je, a neki su i plakali sa njom, a ona je progovorila o ljubavi Marka Janjuševića Janjuša za koju smatra da je nikad nije ni bilo, pa priznala da li on ima grižu savest nakon svega.

foto: Printscreen Instagram

- Koliko je otežavajuća okolnost što u svim tim stresnim situacijama, pregleda, a na kraju i intervencije nisi imala njegovu podršku i zagrljaj? - upitao je voditelj.

- Baš sam danas razmišljala. Da mi je bar u postelji rekao da on nije spreman na to i da ne želi to, kao što sam ja njemu rekla da nije vreme i da pripazi na svoje završetke. On je u tim momentima govorio da ga boli uvo i da mu je svejedno. Samo da je bio iskren - rekla je Aneli.

- Danas ti je Janjuš prišao nakon što si se vratila od doktora, da li misliš da ti je prišao iskreno ili misiš da je prišao zbog osude? - glasilo je pitanje.

- Ne znam. Mislim da oseća neku grižu savest, ipak je ozbiljnija situacija da pričam da je glumio. Mislim da bar ima malo u sebi te empatije - rekla je Aneli.

foto: Printscreen Instagram

- Kako gledaš na Janjuševe suze? - upitao je Darko.

- Ništa Darko, nisam htela da ga teram da budem bezobrazna, samo nisam htela da mi prilazi. To je za mene završena priča i ne želim da ga vidim u životu. Mislim da me nije nikada voleo, da je bio zaljubljen da, ali uvek je znao kod koga će se on vratiti da živi - rekla je Aneli.

- Koliko Maji veruješ za sve što ti je pričala i da vi nećete živeti zajedno, već se vraća kod Ene? - upitao je Darko.

- Svi su bili u pravu, Maji verujem sve. Ona nije ništa iznela koliko je mogla - rekla je Aneli.

foto: Printscreen Instagram

- Da li je Janjuš pokazao svojim delima da ne želi da abortiraš? - upitao je Darko.

- Ne, on me izvređa pet dana i onda da pričaš. Ne može tako, nije to pokazao - rekla je Aneli.

- Kako su se Milica i Terza promenili preko noći? Zašto to vama nije uspelo - upitao je Darko.

- Videlo se da je Terza to želeo i to se videlo, oboje su se promenili. Janjuš nije tako reagovao, on je čak i tražio da se ponovi test. Ja da sam imala muškarca poput Terze, on mene nikada nije zagrlio za stomak - rekla je Aneli.

