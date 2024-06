JANJUŠEVA ŽENA TUŽILA ANELI! Ahmićevoj stigla koverta iz suda, a Janjuševa reakcija je sve šokirala: Tek me čekaju problemi!

Aneli Ahmić prekinula je trudnoću, nakon čega je u razgovoru u sa bivšim partnerom Markom Janjuševićem Janjušem, sa kojim je ostala u drugom stanju, progovorila o njegovoj supruzi Eni.

Naime, nakon što se sa klinike vratila na imanje u Šimanovcima, Ahmićevu je sačekala Enina tužba.

foto: Printscreen Instagram

- Ja sam rekla da je ispalo da sam ja stvarno njihova žrtva, jer meni danas kad sam se očistila dolazi tužba na vrata. Nisam nikako mogla da ga namestim, jer sam pila tabletu i nisam htela svojoj prodici da priređujem šokove i detetu. Rekla sam da više nikad ne želim da pomislim da imam muškarca i da želim sa njim ovo. Više nikad ne želim da radim na bebi, sve što sam želela sam precrtala - pričala je Ahmićeva.

- Gde da joj poručim bilo šta, tu me tek čekaju problemi. Nema tu više sigurno ni normalnog odnosa jer je žena doživela da je spominje svaka bagra koja priča da sam ja u dogovoru sa njom. Ne znam kada je tačno tužila. Ona će vas tužiti sve koji ste je pominjali i ja sam to znao. Rekla si da se je*e za 15 evra. I ja bih vas sve tužio - rekao je Janjuš.

foto: Printscreen/Instagram

- Odvratno je ovo što on priča, nakon što sam ja bila na zahvatu on likuje kao "Ona će vas sve tužiti". Ponosan si na to što je tvoja žena mene tužila - dodala je Ahmićeva.

